Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об ударах по Украине. Вражеское ведомство заявило, что цели были военные, а также была поражена энергетическая инфраструктура. Удивительно, что россияне пишут, что вся атака по Украине – это был ответ на предыдущие атаки по России.

Оккупанты заявили, куда били сегодня ночью: «Это ответ»

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – пишут в МО РФ.

Напомним, что сегодня в результате атаки по жилому дому в Запорожье погибли два человека, еще более 25 получили ранения разной степени тяжести.

Также в Винницкой области во время атаки тяжелые ранения получил 7-летний ребенок, который затем скончался в больнице от полученных травм.

Всего по данным Воздушных сил ВСУ враг задействовал 705 средств воздушного нападения – 52 ракет (9 из них – "баллистика") и 653 БпЛА разных типов (около 400 из них – "шахеды"). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 623 воздушных целей. В настоящее время зафиксированы прямые попадания 16 ракет и 63 ударных БпЛА на 20 локациях и падение сбитых (обломки) на 19 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, 3 вражеских ракета (по состоянию на 11.30) локационно потеряны, информация о местах падения и последствиях уточняется.