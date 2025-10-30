Несмотря на все заявления украинского военного командования, что в Покровске и Купянске нет окружения войск, россияне продолжают подчеркивать, что берут ВСУ в кольцо в двух городах.

Россияне заявили, что ВСУ уничтожают своих бойцов, сдавшихся в плен, сбросами

Так, в Министерстве обороны РФ заявляют, что по состоянию на 30 октября оккупирован н.п. Садовое в Харьковской области.

"Предотвращены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенного пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, которая пыталась восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе населенного пункта Садовое Харьковской области", – пишут во вражеском ведомстве.

Там также заявляют, что подразделения 1-й танковой армии РФ продолжают проведение зачистки от разрозненных групп украинских бойцов населенных пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области.

"В районе юго-восточной окраины населенного пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен, противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место", – пишут пропагандисты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны Российской Федерации "отчиталось" об ударах по Украине. Вражеское ведомство заявило, что цели были военные, а также была поражена энергетическая инфраструктура. Удивительно, что россияне пишут, что вся атака по Украине – это был ответ на предыдущие атаки по России.