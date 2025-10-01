Розрахунок ОТРК "Іскадер-М" та БПЛА "Герань-2" нібито знищили фури ЗСУ, які перевозили безпілотні літальні апарати в районі населеного пункту Лави (схід від Чернігова). Про це заявили у Міністерстві оборони РФ, де опублікували відео ударів з безпілотника.

Росіяни заявили, що знищили 20 фур з безпілотниками та особовим складом під Черніговом

"Розрахунком оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М" завдано ракетного удару за місцем підготовки до запуску БПЛА та вантажних автомобілів, що перевозили ударні безпілотні літальні апарати дальньої дії. Точним ударом ОТРК "Іскандер-М" мета вражена.

Знищено:

20 вантажних автомобілів типу фура (100 БПЛА дальньої дії типу "Лютий"),

60 українських бойовиків, серед яких оператори та техніки БПЛА, водії фур.

Внаслідок удару виникло об'ємне загоряння, що призвело до детонації БПЛА", – заявили у ворожому відомстві.

Там наголосили, що удари по фурах, що перевозили БПЛА ЗСУ, нібито були продовжені під час проходження цих автомобілів автотрасою. Внаслідок прямого влучення БПЛА "Герань-2" спалахнули 5 вантажних автомобілів з безпілотниками, зазначили у МО РФ.

Зазначимо, що в українських офіційних джерелах такого факту підтверджено не було.

