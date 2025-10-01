logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ збільшує кількість дронів під час атак: статистика шокує
НОВИНИ

РФ збільшує кількість дронів під час атак: статистика шокує

Артилерія відходить на другий план: Росія атакує переважно дронами

1 жовтня 2025, 13:24




Недилько Ксения

За вересень під час атак по Україні було зафіксовано 5585 дронів — другий за величиною місячний результат з рекордними 810 дронами за одну атаку. Про це повідомляє портал "Коментарі" згідно з даними моніторингових каналів.

Зазначається, що стабільного патерну атак немає, дві останні масові атаки відбулися раз на тиждень.



                                                                

Проте вперше зафіксовано, що використання російських FPV на фронті та прифронтових територіях перевищило артилерійські обстріли, поступово замінюючи артилерію.

Кількість бомб не збільшилася, але MLRS відновилися, очевидно, завдяки співпраці з іншими державами, в тому числі з КНДР.

Зафіксовано:

147 480 обстрілів

175 416 FPV

3994 бомби

3175 РСЗВ (реактивні системи залпового вогню).



                                                                 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам. Про це повідомив голова української держави Володимир Зеленський.

За його словами, український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі. "І саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської "Стіни дронів" – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі. Сьогодні Головком доповів про перший звіт команди з Данії", – наголосив президент.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
