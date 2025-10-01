За сентябрь во время атак по Украине было зафиксировано 5585 дронов — второй по величине месячный результат с рекордными 810 дронами за одну атаку. Об этом сообщает портал "Комментарии" согласно данным мониторинговых каналов.

РФ увеличивает количество дронов во время атак: статистика шокирует

Отмечается, что стабильного паттерна атак нет, две последние массовые атаки произошли раз в неделю.

Однако впервые зафиксировано, что использование российских FPV на фронте и прифронтовых территориях превысило артиллерийские обстрелы, постепенно заменяя артиллерию.

Количество бомб не увеличилось, но MLRS возобновилось, очевидно, благодаря сотрудничеству с другими государствами, в том числе с КНДР.

Зафиксировано:

147 480 обстрелов

175 416 FPV

3994 бомбы

3175 РСЗО (реактивные системы залпового огня).





Напомним, портал "Комментарии" писал , что наши военные начали развертывание в Дании миссии для распространения украинского опыта защиты от дронов. Парни прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия русским и любым другим дронам. Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, украинский опыт – наиболее актуальный сейчас в Европе. "И именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской "Стены дронов" – масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе. Сегодня Главком доложил о первом отчете команды из Дании", – подчеркнул президент.