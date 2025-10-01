Расчет ОТРК "Искадер-М" и БПЛА "Герань-2" якобы уничтожили фуры ВСУ, перевозившие беспилотные летательные аппараты в районе населенного пункта Лавы (восточнее Чернигова). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, где опубликовали видео ударов с беспилотника.

Россияне заявили, что уничтожили 20 фур с беспилотниками и личным составом под Черниговом

"Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту подготовки к запуску БПЛА и грузовых автомобилей, перевозивших ударные беспилотные летательные аппараты дальнего действия. Точным ударом ОТРК "Искандер-М" цель поражена.

Уничтожено:

20 грузовых автомобилей типа фура (100 БПЛА дальнего действия типа "Лютый"),

60 украинских боевиков, среди которых операторы и техники БПЛА, водители фур.

В результате удара возникло объемное возгорание, что привело к детонации БПЛА", – заявили во вражеском ведомстве.

Там подчеркнули, что удары по фурам, перевозившим БПЛА ВСУ, якобы были продолжены при прохождении этих автомобилей по автотрассе. В результате прямого попадания БПЛА "Герань-2" вспыхнули 5 грузовых автомобилей с беспилотниками, отметили в МО РФ.

Отметим, что в украинских официальных источниках такого факта подтверждено не было.





