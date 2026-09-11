Росіяни заявили про масштабне оточення ЗСУ під Харковом: у США відреагували

Російський інформаційний простір знову вибухнув заявами про нібито великий успіх армії РФ на Харківському напрямку. Представники російської влади та провоєнні блогери стверджують, що українські підрозділи начебто опинилися в оточенні на північному сході від Харкова.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Йдеться про ділянку фронту між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук. Російські мілблогери не обмежуються повідомленнями про локальне просування та заявляють про нібито блокування значної кількості українських військових.

Втім, ці твердження не отримали незалежного підтвердження. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що не мають жодних доказів, які б свідчили про оточення українських сил у цьому районі.

За оцінкою ISW, ситуація на цій ділянці фронту наразі не відповідає картині, яку намагаються створити російські джерела. Інститут продовжує оцінювати, що російські війська не оточили українські підрозділи між Вовчанськом і Великим Бурлуком.

Подібні заяви російських військових блогерів уже не вперше випереджають реальні зміни на полі бою. Повідомлення про "котли" та масштабні оточення часто використовуються для демонстрації нібито успіхів російської армії навіть тоді, коли підтверджень цьому немає.

Таким чином, наразі інформація про масштабне оточення ЗСУ на північному сході Харківщини залишається саме російською заявою, а не встановленим фактом. ISW закликає оцінювати ситуацію на цій ділянці фронту з урахуванням доступних візуальних та інших підтверджень.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російське військове керівництво після загальнонаціональних виборів, що відбулися в країні, запросило у Володимира Путіна додатково 800 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у розвідувальних даних, на які посилається голова ГУР Олег Іващенко.



