Российское информационное пространство снова разразилось заявлениями о якобы большом успехе армии РФ на Харьковском направлении. Представители российских властей и провоенные блоггеры утверждают, что украинские подразделения вроде бы оказались в окружении северо-восточнее Харькова.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Речь идет о участке фронта между направлениями на Волчанск и Большой Бурлук. Российские милблогеры не ограничиваются сообщениями о локальном продвижении и заявляют о якобы блокировании значительного количества украинских военных.

Однако эти утверждения не получили независимого подтверждения. Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что не имеют никаких доказательств, свидетельствующих об окружении украинских сил в этом районе.

По оценке ISW, ситуация на этом участке фронта пока не соответствует картине, которую пытаются создать российские источники. Институт продолжает оценивать, что российские войска не оцепили украинские подразделения между Волчанском и Большим Бурлуком.

Подобные заявления российских военных блоггеров уже не в первый раз опережают реальные изменения на поле боя. Сообщения о "котлах" и масштабных окружениях часто используются для демонстрации якобы успехов российской армии даже тогда, когда подтверждений этому нет.

Таким образом, информация о масштабном окружении ВСУ на северо-востоке Харьковщины остается именно российским заявлением, а не установленным фактом. ISW призывает оценивать ситуацию на этом участке фронта с учетом доступных визуальных и других подтверждений.

Также издание "Комментарии" сообщало – российское военное руководство после состоявшихся в стране общенациональных выборов пригласило у Владимира Путина дополнительно 800 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в разведывательных данных, на которые ссылается глава ГУР Олег Иващенко.



