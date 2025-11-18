Сьогодні вночі окупанти завдали ракетного удару по м. Берестин Харківської області. Під час атаки постраждали щонайменше 10 людей, а 17-річна дівчина отримала важкі травми та померла у лікарні. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію ДСНС України.

Росіяни завдали смертельних ударів по Україні: де сталися «прильоти»

У результаті атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, а також приватні та багатоквартирні житлові будинки й адмінбудівлі. Рятувальники оперативно загасили 2 осередки пожеж.

До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучались оперативні підрозділи ДСНС, зокрема, піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Крім того, на Чернігівщині внаслідок російських атак загинули дві жінки. Про це повідомляють в Національній поліції України.

Сьогодні вночі російська армія завдала низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району.

Внаслідок атаки загинули дві місцеві мешканки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. Ударами безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергового воєнного злочину окупантів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вночі ворог масовано атакував місто Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок російського дронового удару по Дніпру вночі проти 18 листопада пошкоджено будівлю редакцій телеканалу Суспільне Дніпро та Українського радіо.

У будівлі сталася сильна пожежа, там повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття і дах, повідомляє Суспільне. На момент удару співробітників редакції у будівлі не було. На ранок рятувальники загасили загоряння.

На російський удар по суспільному мовнику відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який звернувся до окупантів їхньою мовою. Мер повідомив, що ворог також поцілив по телевежі.

"Вчора ви, в*родки, перевершили самі себе. Ви вдарили по телевежі та колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"! Невже ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємось?", — написав Філатов у Facebook.