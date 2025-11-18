Сегодня ночью оккупанты нанесли ракетный удар по г. Берестин Харьковской области. Во время атаки пострадали не менее 10 человек, а 17-летняя девушка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Россияне нанесли смертельные удары по Украине: где произошли «прилеты»

В результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а также частные и многоквартирные жилые дома и админздания. Спасатели оперативно потушили 2 очага пожаров.

К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекались оперативные подразделения ГСЧС, в частности пиротехники и офицер-спасатель громады.

Кроме того, на Черниговщине в результате российских атак погибли две женщины. Об этом сообщается в Национальной полиции Украины.

Сегодня ночью российская армия нанесла ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района.

В результате атаки погибли две местные жительницы, 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка. Ударами беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.

Полицейские фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью враг массированно атаковал город Днепр ударными беспилотниками. В результате российского дронового удара по Днепру в ночь на 18 ноября повреждено здание редакций телеканала Суспильное Днепр и Украинского радио.

В здании произошел сильный пожар, там вылетели окна и двери, повреждены перекрытия и крыша, сообщает Суспильное. К моменту удара сотрудников редакции в здании не было. Наутро спасатели потушили возгорание.

На русский удар по общественному вещателю отреагировал городской голова Днепра Борис Филатов, обратившийся к оккупантам на их языке. Мэр сообщил, что враг также попал по телебашне.

"Вчера вы, в*родки, превзошли сами себя. Вы бомбанули по телевышке и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Суспільного"!!! Неужели, вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Или вы считаете, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?", — написал Филатов в Facebook.