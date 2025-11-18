Росіяни вдарили по телевежі та редакції Суспільного в Дніпрі: мер Філатов жорстко звернувся до окупантів

Внаслідок російського дронового удару по Дніпру вночі проти 18 листопада пошкоджено будівлю редакцій телеканалу Суспільне Дніпро та Українського радіо.

Наслідки удару РФ по будівлі Суспільного. Фото: з відкритих джерел

У будівлі сталася сильна пожежа, там повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття і дах, повідомляє Суспільне.

На момент удару співробітників редакції у будівлі не було. На ранок рятувальники загасили загоряння.

На російський удар по суспільному мовнику відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який звернувся до окупантів їхньою мовою. Мер повідомив, що ворог також поцілив по телевежі.

"Вчора ви, в*родки, перевершили самі себе. Ви вдарили по телевежі та колишньому радянському телецентру, де вже давно сидять журналісти "Суспільного"! Невже ви, скоти, думаєте, що ми досі дивимося, як за СРСР, аналогове телебачення? Насолоджуємося УТ-1 та УТ-2? Чи ви вважаєте, що якщо ви позбавите нас телевізора, то ми остаточно зламаємось?", — написав Філатов у Facebook.

Загалом, за даними ОВА, у Дніпрі внаслідок масованої атаки постраждали двоє людей. 59-річна жінка та 67-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

"Виникли одразу декілька пожеж. Понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три – знищені", — зазначили в ОВА.

Як повідомляв портал "Коментарі", Укрзалізниця заявила про значні наслідки масованої атаки по Дніпру. Через удари та вибухову хвилю було вибито вікна у вагонах і на вокзалі, а частина регіону залишилася без світла. Щоб не допустити колапсу руху, залізничники оперативно задіяли резервні тепловози, і сполучення вдалося відновити.