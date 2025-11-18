logo

Россияне ударили по телебашне и редакции Общественного в Днепре: мэр Филатов жестко обратился к оккупантам
В Днепре россияне атаковали здание редакций телеканала Общественное Днепр и Украинского радио. На вражеский удар остро отреагировал городской голова Борис Филатов

18 ноября 2025, 10:22
Автор:
Маламура Сергій

В результате российского дронового удара по Днепру в ночь на 18 ноября повреждено здание редакций телеканала Общественное Днепр и Украинского радио.

Россияне ударили по телебашне и редакции Общественного в Днепре: мэр Филатов жестко обратился к оккупантам

Последствия удара РФ по зданию Общественного. Фото: из открытых источников

В здании произошел сильный пожар, там вылетели окна и двери, повреждены перекрытия и крыша, сообщает Общественное.

К моменту удара сотрудников редакции в здании не было. Наутро спасатели потушили возгорание.  

На российский удар по общественному вещателю отреагировал городской голова Днепра Борис Филатов, обратившийся к оккупантам на их языке. Мэр сообщил, что враг также попал по телебашне.

"Вчера вы, в*родки, превзошли сами себя. Вы ударили по телебашне и бывшему советскому телецентру, где уже давно сидят журналисты "Общественного"! Неужели вы, скоты, думаете, что мы до сих пор смотрим, как при СССР, аналоговое телевидение? Наслаждаемся УТ-1 и УТ-2? Считаете ли вы, что если вы лишите нас телевизора, то мы окончательно сломаемся?", — написал Филатов в Facebook.

В целом, по данным ОВА, в Днепре в результате массированной атаки пострадали два человека. 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Возникли сразу несколько пожаров. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, шесть многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще три – уничтожены", — отметили в ОВА.

Как сообщал портал "Комментарии", Укрзализныця заявила о значительных последствиях массированной атаки по Днепру. Из-за ударов и взрывной волны были выбиты окна в вагонах и на вокзале, а часть региона осталась без света. Чтобы не допустить коллапс движения, железнодорожники оперативно задействовали резервные тепловозы, и сообщение удалось восстановить.



Источник: https://www.facebook.com/suspilne.dnipro?locale=uk_UA
