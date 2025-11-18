Масована атака по Дніпру зруйнувала інфраструктуру та пошкодила вагони: нічні «Шахеди» спричинили перебої руху поїздів

Укрзалізниця повідомила про значні наслідки масованої атаки по Дніпру, яка сталася вночі 17 листопада. Через удари та вибухову хвилю було вибито вікна у вагонах і на вокзалі, а частина регіону залишилася без світла. Щоб не допустити колапсу руху, залізничники оперативно задіяли резервні тепловози, і сполучення вдалося відновити.

Дніпро: вибуховою хвилею винесло вікна вагонів (фото ілюстративне)

Попри складну ситуацію, два пасажирські поїзди — №31 Запоріжжя – Перемишль та №119 Дніпро – Холм — вирушили із затримкою близько 2,5 години. Пасажири цих рейсів, а також приміського поїзда 6044 П’ятихатки – Дніпро, під час атаки перебували в укритті. Потерпілих серед них немає. Затримки руху, як зазначають в УЗ, контрольовані та поступово скорочуються.

Нічна атака по місту відбувалася на тлі цілої серії ударів, про які протягом доби повідомляла Дніпропетровська ОВА.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, Росія цілеспрямовано накривала область FPV-дронами, артилерією та керованими авіабомбами. Удари тримали під вогнем Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську громади, а згодом — Павлоградський та Синельниківський райони.

Ввечері ОВА повідомила про загиблих:

– дві людини загинули на Нікопольщині;

– кількість поранених зросла до трьох, до лікарів звернулася 41-річна жінка.

Окремо зафіксовано ураження у Павлоградському районі, де постраждала 33-річна жінка, а також знищено й пошкоджено низку приватних будівель та господарських споруд.

У Синельниківському районі удари КАБів і дронів зруйнували торговельний комплекс, пошкодили храм, два навчальні заклади, дев’ять магазинів, адмінбудівлю та житлові будинки.

Пізно ввечері 17 листопада Гайваненко повідомив про нову хвилю атаки:

– "Дніпро під масованою атакою ворожих шахедів", — написав він, закликавши залишатися в укриттях.

Через удари безпілотників виникли пожежі у місті та районі, деталі з’ясовуються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв: у підсумку нічна атака по Дніпру та області спричинила значні руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження транспорту та житлових будівель. Залізничникам вдалося швидко стабілізувати рух, однак наслідки ударів по регіону фіксують досі.