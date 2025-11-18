Массированная атака по Днепру разрушила инфраструктуру и повредила вагоны: ночные «Шахеды» повлекли за собой перебои движения поездов

Укрзализныця сообщила о значительных последствиях массированной атаки по Днепру, произошедшей ночью 17 ноября. Из-за ударов и взрывной волны были выбиты окна в вагонах и на вокзале, а часть региона осталась без света. Чтобы не допустить коллапс движения, железнодорожники оперативно задействовали резервные тепловозы, и сообщение удалось восстановить.

Днепр: взрывной волной вынесло окна вагонов (фото илюстративное)

Несмотря на сложную ситуацию, два пассажирских поезда – №31 Запорожья – Перемышль и №119 Днепр – Холм – отправились с задержкой около 2,5 часов. Пассажиры этих рейсов, а также пригородного поезда 6044 Пятихатки – Днепр, во время атаки находились в укрытии. Пострадавших в их числе нет. Задержки движения, как отмечают в УЗ, контролируемые и сокращаются.

Ночная атака по городу происходила на фоне целой серии ударов, о которых сообщала Днепропетровская ОВА.

По словам главы Днепропетровской ОВ Владислава Гайваненко, Россия целенаправленно накрывала область FPV-дронами, артиллерией и управляемыми авиабомбами. Удары держали под огнем Никополь, Покровскую, Мировскую, Марганецкую, Красногригорьевскую общины, а затем Павлоградский и Синельниковский районы.

Вечером ОВА сообщила о погибших:

– два человека погибли на Никопольщине;

– количество раненых возросло до трех, к врачам обратилась 41-летняя женщина.

Отдельно зафиксировано поражение в Павлоградском районе, где пострадала 33-летняя женщина, а также уничтожен и поврежден ряд частных зданий и хозяйственных построек.

В Синельниковском районе удары КАБов и дронов разрушили торговый комплекс, повредили храм, два учебных заведения, девять магазинов, админздание и жилые дома.

Поздно вечером 17 ноября Гайваненко сообщил о новой волне атаки:

– "Днепр под массированной атакой вражеских шахедов", – написал он, призвав оставаться в укрытиях.

Из-за ударов беспилотников возникли пожары в городе и районе, детали выясняются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал : в итоге ночная атака по Днепру и области повлекла за собой значительные разрушения гражданской инфраструктуры, повреждения транспорта и жилых зданий. Железнодорожникам удалось быстро стабилизировать движение, однако последствия ударов по региону фиксируют до сих пор.