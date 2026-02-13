Росіяни засвітили на фронті нову версію смертоносної зброї: про що йдеться

Оновлена версія "Солнцепека" отримала збільшену дальність стрілянини та посилений захист, що може підвищити її живучість в умовах насиченого дронами поля бою. Про це йдеться у публікації DEFENSE EXPRESS.

ТОС-1А Солнцепек. Фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони РФ опублікувало кадри бойового застосування системи, назвавши її ТОС-1А "Солнцепек".

Проте візуальні ознаки вказують на використання саме ТОС-3 "Дракон", яка вперше представлена у 2024 році.

Машина спочатку демонструвалася з додатковими захисними елементами та комплексом радіоелектронної боротьби.

Головна відмінність – оновлена пускова установка з 15 направляючими замість 24, як у "Солнцепека". Скорочення боєкомплекту компенсовано застосуванням більш далекобійних ракет.

Якщо ТОС-1А мав дальність до 6 км і вимагав виходу на пряму видимість мети, то ТОС-3 здатний працювати на дистанції до 15-24 км, що дозволяє застосовувати його із закритих позицій.

Система створена на танковому шасі Т-72 і додатково оснащена динамічним захистом "Контакт-5", протидроновими сітками та засобами РЕБ.

Також на опублікованих кадрах видно додаткові екрани та захисні елементи, що прикривають напрямні у похідному положенні.

В умовах активного застосування ударних дронів та контрбатарейної боротьби такі зміни роблять ТОС-3 більш стійким до поразки порівняно з попередніми версіями.

