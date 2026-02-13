logo

Россияне засветили на фронте новую версию смертоносного оружия: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне засветили на фронте новую версию смертоносного оружия: о чем речь

У оккупантов на фронте появилась новая версия "Солнцепека"

13 февраля 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Обновленная версия "Солнцепека" получила увеличенную дальность стрельбы и усиленную защиту, что может повысить ее живучесть в условиях насыщенного дронами поля боя. Об этом говорится в публикации "DEFENSE EXPRESS".

Россияне засветили на фронте новую версию смертоносного оружия: о чем речь

ТОС-1А Солнцепек. Фото: из открытых источников

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевого применения системы, назвав ее ТОС-1А "Солнцепек".

Однако визуальные признаки указывают на использование именно ТОС-3 "Дракон", впервые представленной в 2024 году.

Машина изначально демонстрировалась с дополнительными защитными элементами и комплексом радиоэлектронной борьбы.

Главное отличие – обновленная пусковая установка с 15 направляющими вместо 24, как у "Солнцепека". Сокращение боекомплекта компенсировано применением более дальнобойных ракет.

Если ТОС-1А имел дальность до 6 км и требовал выхода на прямую видимость цели, то ТОС-3 способен работать на дистанции до 15–24 км, что позволяет применять его с закрытых позиций.

Система создана на танковом шасси Т-72 и дополнительно оснащена динамической защитой "Контакт-5", противодроновыми сетками и средствами РЭБ.

Также на опубликованных кадрах видны дополнительные экраны и защитные элементы, прикрывающие направляющие в походном положении.

В условиях активного применения ударных дронов и контрбатарейной борьбы такие изменения делают ТОС-3 более устойчивым к поражению по сравнению с предыдущими версиями.

Читайте также на портале "Комментарии" — в открытых источниках появились новые данные о модернизации российского авиационного боеприпаса дальнего действия, предназначенного для поражения наземных целей с безопасной для носителей дистанции. Об этом сообщает издание Defence Blog.





