Росіяни застосовують FPV-коней на Старлінку (ФОТО)

У мережі з’явилися кадри, як у зимовій посадці російський окупант споряджає коня, встановлюючи на нього Starlink та скаче вдалину. Фото і відео опублікувала блогерка та волонтерка Марія Берлінська.

"FPV-кінь на "Старлінку". Теперь ви бачили майже усе", – підписані кадри.

Зазначимо, що раніше вже неодноразово помічалося, що окупанти для штурмів використовують різний "транспорт" – коней, віслюків, "жигулі", мототехніку, квадроцикли та інше.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що зрив російського штурму на квадроциклах дорогою на Ямпіль відбувся на Донеччині. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Військові зауважили, що через сніжну погоду, шквальний вітер та нульову видимість застосування безпілотників Mavic неможливе, тому ворог вирішив, що це його шанс.

"Російські окупанти висунули штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти непоміченими. Але прорахувалися. Групу було виявлено дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат. Штурм — зупинено. Жива сила ворога — знищена. Ворожа техніка — спалена", – заявляють у Сухопутних військах.