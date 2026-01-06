Зрив російського штурму на квадроциклах дорогою на Ямпіль відбувся на Донеччині. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Росіяни скористувалися погодою та провели штурм на Лиманському напрямку: що було далі

Військові зауважили, що через сніжну погоду, шквальний вітер та нульову видимість застосування безпілотників Mavic неможливе, тому ворог вирішив, що це його шанс.

"Російські окупанти висунули штурмову групу на квадроциклах, розраховуючи пройти непоміченими. Але прорахувалися.

Групу було виявлено дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво включились у роботу. Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат.

Штурм — зупинено. Жива сила ворога — знищена. Ворожа техніка — спалена", – заявляють у Сухопутних військах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Куп’янську на Харківщині у районі центрального ринку українські підрозділи завершили зачистку від окупантів. Територію повністю перевірили, противник вибитий, одного ворожого елемента взято в полон. Після цього додаткових цілей не зафіксовано — район переходить під контроль Сил оборони України, обстановка там стабілізована. Про це повідомив військовий СОУ з позивним "Мучной".

За його словами, насторожує активність ворога із району Голубівки. "Рух і спроби просочування звідти виглядають затяжними та системними, раніше саме цим маршрутом противник уже виходив у район Московки. Напрямок потенційно загрозливий, потребує посиленого контролю!" – зауважив він.