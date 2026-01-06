Срыв российского штурма на квадроциклах по дороге на Ямполь произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Россияне воспользовались погодой и провели штурм на Лиманском направлении: что было дальше

Военные отметили, что из-за снежной погоды, шквального ветра и нулевой видимости применения беспилотников Mavic невозможно, поэтому враг решил, что это его шанс.

"Русские оккупанты выдвинули штурмовую группу на квадроциклах, рассчитывая пройти незамеченными. Но просчитались.

Группа была обнаружена дорогой на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах – четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат.

Штурм – остановлен. Живая сила врага – уничтожена. Вражеская техника сожжена", – заявляют в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Купянске на Харьковщине в районе центрального рынка украинские подразделения завершили зачистку от оккупантов. Территорию полностью проверили, противник выбит, один вражеский элемент взят в плен. После этого дополнительные цели не зафиксированы — район переходит под контроль Сил обороны Украины, обстановка там стабилизирована. Об этом сообщил военный СОУ с позывным "Мучной".

По его словам, настораживает активность врага из района Голубовки. "Движение и попытки утечки оттуда выглядят затяжными и системными, раньше именно этим маршрутом противник уже выходил в район Московки. Направление потенциально угрожающее, нуждается в усиленном контроле!" – заметил он.