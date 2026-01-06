logo

BTC/USD

93687

ETH/USD

3236.47

USD/UAH

42.56

EUR/UAH

49.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне воспользовались погодой и провели штурм на Лиманском направлении: что было дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне воспользовались погодой и провели штурм на Лиманском направлении: что было дальше

Из-за плохой погоды оккупанты штурмуют позиции украинцев на квадроциклах

6 января 2026, 15:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Срыв российского штурма на квадроциклах по дороге на Ямполь произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Россияне воспользовались погодой и провели штурм на Лиманском направлении: что было дальше

Россияне воспользовались погодой и провели штурм на Лиманском направлении: что было дальше

Военные отметили, что из-за снежной погоды, шквального ветра и нулевой видимости применения беспилотников Mavic невозможно, поэтому враг решил, что это его шанс.

"Русские оккупанты выдвинули штурмовую группу на квадроциклах, рассчитывая пройти незамеченными. Но просчитались.

Группа была обнаружена дорогой на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах – четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат.

Штурм – остановлен. Живая сила врага – уничтожена. Вражеская техника сожжена", – заявляют в Сухопутных войсках.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Купянске на Харьковщине в районе центрального рынка украинские подразделения завершили зачистку от оккупантов. Территорию полностью проверили, противник выбит, один вражеский элемент взят в плен. После этого дополнительные цели не зафиксированы — район переходит под контроль Сил обороны Украины, обстановка там стабилизирована. Об этом сообщил военный СОУ с позывным "Мучной".

По его словам, настораживает активность врага из района Голубовки. "Движение и попытки утечки оттуда выглядят затяжными и системными, раньше именно этим маршрутом противник уже выходил в район Московки. Направление потенциально угрожающее, нуждается в усиленном контроле!" – заметил он.                                                                                                                                                                



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости