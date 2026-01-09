logo

Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО)

Сеть разрывает видео, как оккупант устанавливает Starlink на коня

9 января 2026, 12:08
Автор:
Недилько Ксения

В сети появились кадры, как в зимней посадке российский оккупант снаряжает коня, устанавливая на него Starlink и скачет вдаль. Фото и видео опубликовала блогер и волонтер Мария Берлинская.

Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО)

Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО)

" FPV-лошадь на "Старлинке". Теперь вы видели почти все", – подписаны кадры.

Отметим, что ранее уже неоднократно замечалось, что оккупанты для штурмов используют разный "транспорт" – лошадей, ослов, "жигули", мототехнику, квадроциклы и прочее.

                                                                                                                                                                                        

Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО) - фото 2

                                                                                                                                                                                                      

Напомним, портал "Комментарии" писал , что срыв российского штурма на квадроциклах по дороге на Ямполь произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Военные отметили, что из-за снежной погоды, шквального ветра и нулевой видимости применения беспилотников Mavic невозможно, поэтому враг решил, что это его шанс.

"Российские оккупанты выдвинули штурмовую группу на квадроциклах, рассчитывая пройти незамеченными. Но просчитались. Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах — четко, холодно, без хаоса. Координация. Живая сила врага – уничтожена. Вражеская техника – сожжена", – заявляют в Сухопутных войсках.



