Россияне применяют FPV-лошадей на Старлинке (ФОТО)

В сети появились кадры, как в зимней посадке российский оккупант снаряжает коня, устанавливая на него Starlink и скачет вдаль. Фото и видео опубликовала блогер и волонтер Мария Берлинская.

" FPV-лошадь на "Старлинке". Теперь вы видели почти все", – подписаны кадры.

Отметим, что ранее уже неоднократно замечалось, что оккупанты для штурмов используют разный "транспорт" – лошадей, ослов, "жигули", мототехнику, квадроциклы и прочее.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что срыв российского штурма на квадроциклах по дороге на Ямполь произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Военные отметили, что из-за снежной погоды, шквального ветра и нулевой видимости применения беспилотников Mavic невозможно, поэтому враг решил, что это его шанс.

"Российские оккупанты выдвинули штурмовую группу на квадроциклах, рассчитывая пройти незамеченными. Но просчитались. Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах — четко, холодно, без хаоса. Координация. Живая сила врага – уничтожена. Вражеская техника – сожжена", – заявляют в Сухопутных войсках.