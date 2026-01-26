logo_ukra

Росіяни закінчуються: розвідка дізналася, кого тепер Путін кидає на війну проти України
Росіяни закінчуються: розвідка дізналася, кого тепер Путін кидає на війну проти України

ГУР повідомляє, що на Донеччині ліквідовано найманця з Філіппін

26 січня 2026, 13:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Донеччині українські захисники "задвухсотили" іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

Росіяни закінчуються: розвідка дізналася, кого тепер Путін кидає на війну проти України

Найманці РФ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією воєнної розвідки, серед знищених окупантів було виявлено тіло громадянина Республіки Філіппіни Джона Патріка. Він проходив службу у складі 9-ї штурмової роти 3-го батальйону 283-го полку 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

Як зазначили в ГУР, іноземний найманець загинув під час так званого "м’ясного штурму" в районі населеного пункту Новоселівка Краматорського району Донецької області. При собі він мав лише зброю, боєкомплект і папірець із номером підрозділу та контактами командира. Російської мови загарбник не знав.

З інформації, отриманої з вилучених електронних пристроїв, встановлено, що базова підготовка філіппінця тривала лише тиждень, після чого його без належної підготовки відправили на передову. Після поранення евакуація не проводилася.

В українській розвідці акцентують, що Кремль на постійній основі залучає іноземців та трудових мігрантів до лав своїх збройних сил шляхом обману або тиску — їм обіцяють тилову службу або погрожують проблемами з правоохоронними органами.

ГУР Міноборони застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на її території, особливо нелегальної, адже це може завершитися примусовою участю у бойових діях без підготовки і шансів на виживання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ракета "Орєшнік", як страшилка: українська розвідка розкрила реальні запаси нової ракети РФ.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/7737
