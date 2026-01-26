logo

Россияне заканчиваются: разведка узнала, кого теперь Путин бросает на войну против Украины
Россияне заканчиваются: разведка узнала, кого теперь Путин бросает на войну против Украины

ГУР сообщает, что в Донецкой области ликвидирован наемник из Филиппин

26 января 2026, 13:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Донецкой области украинские защитники "задвухсотили" иностранного наемника из Филиппин, воевавшего на стороне российских оккупационных войск. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Украины.

Россияне заканчиваются: разведка узнала, кого теперь Путин бросает на войну против Украины

Наемники РФ. Фото: из открытых источников

По информации военной разведки, среди уничтоженных окупантов было обнаружено тело гражданина Республики Филиппины Джона Патрика. Он проходил службу в составе 9-й штурмовой роты 3-го батальона 283-го полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ.

Как отметили в ГУР, иностранный наемник погиб во время так называемого "мясного штурма" в районе населенного пункта Новоселовка Краматорского района Донецкой области. При себе у него было только оружие, боекомплект и бумажка с номером подразделения и контактами командира. Русского языка захватчик не знал.

Из информации, полученной из изъятых электронных устройств, установлено, что базовая подготовка филиппинца продолжалась неделю, после чего его без должной подготовки отправили на передовую. После ранения эвакуация не производилась.

В украинской разведке акцентируют внимание, что Кремль на постоянной основе привлекает иностранцев и трудовых мигрантов в ряды своих вооруженных сил путем обмана или давления — им обещают тыловую службу или угрожают проблемами с правоохранительными органами.

ГУР Минобороны предостерегает иностранных граждан от поездок в РФ и любую работу на ее территории, особенно нелегальной, ведь это может завершиться принудительным участием в боевых действиях без подготовки и шансов на выживание.

Читайте на портале "Комментарии" — ракета "Орешник" , как страшилка: украинская разведка раскрыла реальные запасы новой ракеты РФ.




Источник: https://t.me/DIUkraine/7737
