«Орєшнік», як страшилка: українська розвідка розкрила реальні запаси нової ракети РФ

Росія нині має лише обмежену кількість ракет типу "Орєшнік", однак планує налагодити їх серійне виробництво. Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський в інтерв’ю "Укрінформу".

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За оцінками української розвідки, на сьогоднішній день у розпорядженні країни-агресора перебуває не більше трьох-чотирьох таких ракет. Водночас Міністерство оборони РФ має намір у 2026 році запустити "Орєшнік" у серійне виробництво та виготовляти щонайменше п’ять одиниць на рік.

Луговський наголосив, що навколо цієї ракети значно більше політичного та пропагандистського складника, ніж реальної військової цінності. За його словами, "Орєшнік" насамперед використовується як інструмент психологічного тиску та залякування європейських партнерів України.

Він також зазначив, що ракета побудована на технологіях минулого століття та має сумнівну бойову ефективність. Через застарілі технічні рішення "Орєшнік" потребує постійного обслуговування й оперативного усунення численних несправностей, що значно ускладнює його застосування.

Окрім цього, у Службі зовнішньої розвідки звертають увагу на загальну обмеженість військових спроможностей Росії. Найбільші проблеми, за словами Луговського, спостерігаються у виробництві бронетехніки та артилерійських систем.

Зокрема, у 2026 році РФ планує збільшити виробництво нових танків приблизно на 20% — до 260 одиниць. Водночас обсяги відновлення пошкодженої техніки знизяться щонайменше на 40%. У підсумку загальна кількість танків, переданих російським військам, буде приблизно на третину меншою, ніж торік.

