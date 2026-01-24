logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Орешник» как страшилка: украинская разведка раскрыла реальные запасы новой ракеты РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Орешник» как страшилка: украинская разведка раскрыла реальные запасы новой ракеты РФ

У России есть лишь несколько таких ракет, а их боевая эффективность вызывает серьезные сомнения

24 января 2026, 17:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У России сейчас только ограниченное количество ракет типа "Орешник", однако планирует наладить их серийное производство. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью "Укринформу".

«Орешник» как страшилка: украинская разведка раскрыла реальные запасы новой ракеты РФ

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По оценкам украинской разведки, на сегодняшний день в распоряжении страны-агрессора находится не более трех-четырех таких ракет. В то же время Министерство обороны РФ намерено в 2026 году запустить "Орешник" в серийное производство и производить не менее пяти единиц в год.

Луговский подчеркнул, что вокруг этой ракеты гораздо больше политической и пропагандистской составляющей, чем реальной военной ценности. По его словам, "Орешник", прежде всего, используется как инструмент психологического давления и запугивания европейских партнеров Украины.

Он также отметил, что ракета построена на технологиях прошлого столетия и имеет сомнительную боевую эффективность. Из-за устаревших технических решений "Орешник" нуждается в постоянном обслуживании и оперативном устранении многочисленных неисправностей, что значительно усложняет его применение.

Кроме того, в Службе внешней разведки обращают внимание на общую ограниченность военных возможностей России. Самые большие проблемы, по словам Луговского, наблюдаются в производстве бронетехники и артиллерийских систем.

В частности, в 2026 году РФ планирует увеличить производство новых танков примерно на 20% – до 260 единиц. В то же время объемы восстановления поврежденной техники снизятся, по меньшей мере, на 40%. В итоге общее количество танков, переданных российским войскам, будет примерно на треть меньше, чем в прошлом.

Читайте на портале "Комментарии" — после первого запуска ракеты "Орешник" в конце 2024 года в России заявляли о том, что поставили это оружие на серийное производство. Российский диктатор Владимир Путин постоянно упоминает об "Орешнике", тем самым пытаясь поднять ставки в войне. Может ли РФ запустить серийное производство "Орешника"? Почему Кремль повышает ставки "Орешника"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4083678-oleg-lugovskij-persij-zastupnik-golovi-sluzbi-zovnisnoi-rozvidki-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости