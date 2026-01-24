«Орешник» как страшилка: украинская разведка раскрыла реальные запасы новой ракеты РФ

У России сейчас только ограниченное количество ракет типа "Орешник", однако планирует наладить их серийное производство. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Олег Луговский в интервью "Укринформу".

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По оценкам украинской разведки, на сегодняшний день в распоряжении страны-агрессора находится не более трех-четырех таких ракет. В то же время Министерство обороны РФ намерено в 2026 году запустить "Орешник" в серийное производство и производить не менее пяти единиц в год.

Луговский подчеркнул, что вокруг этой ракеты гораздо больше политической и пропагандистской составляющей, чем реальной военной ценности. По его словам, "Орешник", прежде всего, используется как инструмент психологического давления и запугивания европейских партнеров Украины.

Он также отметил, что ракета построена на технологиях прошлого столетия и имеет сомнительную боевую эффективность. Из-за устаревших технических решений "Орешник" нуждается в постоянном обслуживании и оперативном устранении многочисленных неисправностей, что значительно усложняет его применение.

Кроме того, в Службе внешней разведки обращают внимание на общую ограниченность военных возможностей России. Самые большие проблемы, по словам Луговского, наблюдаются в производстве бронетехники и артиллерийских систем.

В частности, в 2026 году РФ планирует увеличить производство новых танков примерно на 20% – до 260 единиц. В то же время объемы восстановления поврежденной техники снизятся, по меньшей мере, на 40%. В итоге общее количество танков, переданных российским войскам, будет примерно на треть меньше, чем в прошлом.

