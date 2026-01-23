Чому Путін поспішає і підвищує ставки "Орєшніком"

Рубрики
Після першого запуску ракети "Орєшнік" наприкінці 2024 року у Росії заявляли про те, що поставили цю зброю на серійне виробництво. Російський диктатор Володимир Путін постійно згадує про "Орєшнік", тим самим намагаючись підняти ставки у війні. Чи може РФ запустити серійне виробництво "Орєшніка"? Чому Кремль підвищує ставки "Орєшніком"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел
Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що наразі росіяни не досягли того, щоб поставити "Орєшнік" на серійне виробництво.
Ігор Романенко наголосив, з цим потрібно боротися, зокрема, завдаючи ударів по полігону "Капустін Яр". А для цього необхідно розвивати, масштабувати українську зброю. І не тільки безпілотні апарати різних типів, але й ракети, які б могли досягати цілей – особливо таких небезпечних, як науково-пускові майданчики.
Він додав, що тенденція зараз не на користь Росії, і Володимир Путін це розуміє. Тому він поспішає на фронті, щоб якомога більше захоплювати нові території, оскільки вікно можливостей невдовзі може зачинитися.
Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що апетити Росії ростуть, а от успіхи на фронті та фінансовий складник – навпаки. Зі слів експерта-міжнародника, російські удари "Орєшніком", атаки по енергетичній інфраструктурі України противник завдає не від кращого життя. Він переконаний, що в очільника Кремля виникають великі труднощі в економіці.
Експерт-міжнародник зазначив, що Путін пішов на ескалацію війни по максимуму, переходячи всі "червоні лінії". Він нагадав, що Чорнобильська атомна електростанція нині залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок чергових атак Росії по українській енергетиці.
