Чому Путін поспішає і підвищує ставки "Орєшніком"

Після першого запуску ракети "Орєшнік" наприкінці 2024 року у Росії заявляли про те, що поставили цю зброю на серійне виробництво. Російський диктатор Володимир Путін постійно згадує про "Орєшнік", тим самим намагаючись підняти ставки у війні. Чи може РФ запустити серійне виробництво "Орєшніка"? Чому Кремль підвищує ставки "Орєшніком"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

Росіяни здійснюють експериментальні пуски "Орєшніка"

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що наразі росіяни не досягли того, щоб поставити "Орєшнік" на серійне виробництво.

"У них є окремі екземпляри. Також вони роблять потуги, щоб довести експериментальну ракету до того стану, щоб поставити на серійне виробництво. Але цього ще не відбулося", – підкреслив він.

Ігор Романенко наголосив, з цим потрібно боротися, зокрема, завдаючи ударів по полігону "Капустін Яр". А для цього необхідно розвивати, масштабувати українську зброю. І не тільки безпілотні апарати різних типів, але й ракети, які б могли досягати цілей – особливо таких небезпечних, як науково-пускові майданчики.

"Росіяни здійснюють експериментальні пуски "Орєшніка" саме з "Капустиного Яру", тому що розгортати нові пускові майданчики в іншому місці – це додаткові кошти, а у них у 2026 році з коштами гірше, чим в минулому", – підкреслив Ігор Романенко.

Він додав, що тенденція зараз не на користь Росії, і Володимир Путін це розуміє. Тому він поспішає на фронті, щоб якомога більше захоплювати нові території, оскільки вікно можливостей невдовзі може зачинитися.

Путін пішов на ескалацію війни по максимуму

Журналіст, експерт-міжнародник Олександр Демченко в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що апетити Росії ростуть, а от успіхи на фронті та фінансовий складник – навпаки. Зі слів експерта-міжнародника, російські удари "Орєшніком", атаки по енергетичній інфраструктурі України противник завдає не від кращого життя. Він переконаний, що в очільника Кремля виникають великі труднощі в економіці.

"У Путіна колосальні проблеми. Всі ці удари, використання "Орешника" про це свідчать. Від цього Путіна став відговорювати міністр оборони Бєлоусов, бо один такий удар вартує дорожче, ніж захистити декілька регіонів Росії. Мовляв, це просто витрачені кошти, бо немає ядерного заряду в ракеті, тому навіщо тоді її запускати", – висловився Демченко.

Експерт-міжнародник зазначив, що Путін пішов на ескалацію війни по максимуму, переходячи всі "червоні лінії". Він нагадав, що Чорнобильська атомна електростанція нині залишилася без зовнішнього електропостачання внаслідок чергових атак Росії по українській енергетиці.

"Путін підвищує ставки, бо у Кремлі усвідомлюють, що в них не так вже й багато часу, що є великі проблеми в економіці. Прочитав інформацію, що в Москві величезна кількість відмовників, люди не хочуть йти воювати. Число контрактників впало на 40%. А це у Москві, де так звані "підйомні" виплати складають 1,9 – 2 мільйони рублів, а сумарно за рік з всіма іншими нарахуваннями – 5,5 мільйонів", – розповів Демченко.

