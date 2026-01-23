Почему Путин спешит и повышает ставки "Орешником"

После первого запуска ракеты "Орешник" в конце 2024 г. в России заявляли о том, что поставили это оружие на серийное производство. Российский диктатор Владимир Путин постоянно вспоминает об "Орешнике", тем самым пытаясь поднять ставки в войне. Может ли РФ запустить серийное производство "Орешника"? Почему Кремль повышает ставки "Орешником"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Россияне осуществляют экспериментальные пуски "Орешника"

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в эфире "24 Канала", что россияне не достигли того, чтобы поставить "Орешник" на серийное производство.

"У них есть отдельные экземпляры. Также они производят потуги, чтобы довести экспериментальную ракету до того состояния, чтобы поставить на серийное производство. Но этого еще не произошло", – подчеркнул он.

Игорь Романенко подчеркнул, с этим нужно бороться, в частности, нанося удары по полигону "Капустин Яр". А для этого нужно развивать, масштабировать украинское оружие. И не только беспилотные аппараты разных типов, но и ракеты, которые могли бы достигать целей – особенно таких опасных, как научно-пусковые площадки.

"Россияне совершают экспериментальные пуски "Орешника" именно из "Капустиного Яра", потому что разворачивать новые пусковые площадки в другом месте – это дополнительные средства, а у них в 2026 году со средствами хуже, чем в прошлом", – подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что тенденция сейчас не в пользу России и Владимир Путин это понимает. Поэтому он спешит на фронте, чтобы больше захватывать новые территории, поскольку окно возможностей вскоре может закрыться.

Путин пошел на эскалацию войны по максимуму

Журналист, эксперт-международник Александр Демченко в интервью 24 Каналу отметил, что аппетиты России растут, а вот успехи на фронте и финансовая составляющая – наоборот. По словам эксперта-международника, российские удары "Орешником", атаки по энергетической инфраструктуре Украины противник наносит не от лучшей жизни. Он убежден, что у главы Кремля возникают большие трудности в экономике.

"У Путина колоссальные проблемы. Все эти удары, использование "Орешника" об этом свидетельствуют. От этого Путина стал отговаривать министр обороны Белоусов, потому что один такой удар стоит дороже, чем защитить несколько регионов России. Мол, это просто потраченные средства, потому что нет ядерного заряда в ракете, поэтому зачем тогда ее запускать", – сказал Демченко.

Эксперт-международник отметил, что Путин пошел на эскалацию войны по максимуму, переходя все "красные линии". Он напомнил, что Чернобыльская атомная электростанция в настоящее время осталась без внешнего электроснабжения в результате очередных атак России по украинской энергетике.

"Путин повышает ставки, потому что в Кремле осознают, что у них не так уж и много времени, что есть большие проблемы в экономике. Прочитал информацию, что в Москве огромное количество отказников, люди не хотят идти воевать. Число контрактников упало на 40%. А это в Москве, где так называемые "подъемные" выплаты составляют 1,9 – 2 миллиона рублей, а суммарно за год со всеми остальными начислениями – 5,5 миллионов", – рассказал Демченко.

