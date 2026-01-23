Почему Путин спешит и повышает ставки "Орешником"

Рубрики
Кравцев Сергей
После первого запуска ракеты "Орешник" в конце 2024 г. в России заявляли о том, что поставили это оружие на серийное производство. Российский диктатор Владимир Путин постоянно вспоминает об "Орешнике", тем самым пытаясь поднять ставки в войне. Может ли РФ запустить серийное производство "Орешника"? Почему Кремль повышает ставки "Орешником"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракета Орешник. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко отметил в эфире "24 Канала", что россияне не достигли того, чтобы поставить "Орешник" на серийное производство.
Игорь Романенко подчеркнул, с этим нужно бороться, в частности, нанося удары по полигону "Капустин Яр". А для этого нужно развивать, масштабировать украинское оружие. И не только беспилотные аппараты разных типов, но и ракеты, которые могли бы достигать целей – особенно таких опасных, как научно-пусковые площадки.
Он добавил, что тенденция сейчас не в пользу России и Владимир Путин это понимает. Поэтому он спешит на фронте, чтобы больше захватывать новые территории, поскольку окно возможностей вскоре может закрыться.
Журналист, эксперт-международник Александр Демченко в интервью 24 Каналу отметил, что аппетиты России растут, а вот успехи на фронте и финансовая составляющая – наоборот. По словам эксперта-международника, российские удары "Орешником", атаки по энергетической инфраструктуре Украины противник наносит не от лучшей жизни. Он убежден, что у главы Кремля возникают большие трудности в экономике.
Эксперт-международник отметил, что Путин пошел на эскалацию войны по максимуму, переходя все "красные линии". Он напомнил, что Чернобыльская атомная электростанция в настоящее время осталась без внешнего электроснабжения в результате очередных атак России по украинской энергетике.
