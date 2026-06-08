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“Росіяни вже пищать і не від задоволення”: реальність для РФ та Кремля буде жорсткою

Військовий Сазонов розповів, що відбувається на фронті та в тилу у РФ

8 червня 2026, 15:54
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Кречмаровская Наталия

На тлі заяв лідера РФ Володимира Путіна про успіхи на фронті російські воєнкори повідомляють про зовсім іншу реальність.

“Росіяни вже пищать і не від задоволення”: реальність для РФ та Кремля буде жорсткою

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, чому у РФ вже пищать, проте не від задоволення. За його словами, росіяни самі повідомляють, що ситуація на фронті у них дуже погана — наступів немає — окупанти або стоять, або відкочуються назад. Українські військові, як зазначає Сазонов, вправно вибивають логістику окупантів, а дрони, як скаржаться ворожі війська, уже літають навіть по Донецьку та шукають окупантів. 

"Офіційно група військ Дніпро російських окупантів уже вчора оголосила про те, що вводить ліміт на снаряди. Тобто вже офіційно реально снарядний голод", — розповів військовий. 

У росіян, за словами Сазонова, шалені проблеми — їздити неможливо, був наказ перевозити бензин у тому числі в цивільних машинах, всім військовим водіям наказали переодягтися в цивільний одяг.

Не витримує в Росії й тил — на Кубані прорвало гребню і вода змиває будинки, а влада бездіє, в Сочі закрито аеропорт і росіяни не можуть нікуди вилетіти тощо. 

“І на фронті тяжко, і в тилу тяжко. Пищать росіяни не від задоволення. І це правильно. Нехай звикають, бо Путін поки що вірить у перемогу, він зупинятися не збирається. Іти на нормальні переговори не збирається. Він викочує ультиматуми, і цей його настрій підігріває оточення з військових, оточення з фсбешників. Тому буде лише гірше, гірше та гірше”, — підсумував військовий ЗСУ. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про черговий фейк російської пропаганди про захисників України.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1W8ESlYzZG4
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