На фоне заявлений лидера РФ Владимира Путина об успехах на фронте российские военкоры сообщают о совершенно иной реальности.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему в РФ уже пищат, но не от удовольствия. По его словам, россияне сами сообщают, что ситуация на фронте у них очень плохая – наступлений нет – оккупанты либо стоят, либо откатываются назад. Украинские военные, как отмечает Сазонов, умело выбивают логистику оккупантов, а дроны, как жалуются вражеские войска, уже летают даже по Донецку и ищут оккупантов.

"Официально группа войск Днепр российских оккупантов уже вчера объявила о том, что вводит лимит на снаряды. То есть уже официально реально снарядный голод", — рассказал военный.

У россиян, по словам Сазонова, безумные проблемы – ездить невозможно, был приказ перевозить бензин в том числе в гражданских машинах, всем военным водителям приказали переодеться в гражданскую одежду.

Не выдерживает в России и тыл — на Кубани прорвало гребню и вода смывает дома, а власти бездействуют, в Сочи закрыт аэропорт и россияне не могут никуда вылететь.

"И на фронте тяжело, и в тылу тяжело. Пищат россияне не от удовольствия. И это правильно. Пусть привыкают, потому что Путин пока верит в победу, он останавливаться не собирается. Идти на нормальные переговоры не собирается. Он выкатывает ультиматумы, и это его настроение подогревает окружение из военных, окружение из фсбешников. Поэтому будет только хуже, хуже и хуже”, — подытожил военный ВСУ.

Напомним: портал "Комментарии" писал об очередном фейке российской пропаганды о защитниках Украины.



