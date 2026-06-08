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Кречмаровская Наталия
На фоне заявлений лидера РФ Владимира Путина об успехах на фронте российские военкоры сообщают о совершенно иной реальности.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, почему в РФ уже пищат, но не от удовольствия. По его словам, россияне сами сообщают, что ситуация на фронте у них очень плохая – наступлений нет – оккупанты либо стоят, либо откатываются назад. Украинские военные, как отмечает Сазонов, умело выбивают логистику оккупантов, а дроны, как жалуются вражеские войска, уже летают даже по Донецку и ищут оккупантов.
У россиян, по словам Сазонова, безумные проблемы – ездить невозможно, был приказ перевозить бензин в том числе в гражданских машинах, всем военным водителям приказали переодеться в гражданскую одежду.
Не выдерживает в России и тыл — на Кубани прорвало гребню и вода смывает дома, а власти бездействуют, в Сочи закрыт аэропорт и россияне не могут никуда вылететь.
Напомним: портал "Комментарии" писал об очередном фейке российской пропаганды о защитниках Украины.