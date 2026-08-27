Росіяни вперше кинули на столицю модернізований «Іскандер-1000»: що це означає

Воєнна розвідка України суттєво розширила базу даних щодо виготовлення російських балістичних ракет типу "Іскандер-М". На профільному порталі оприлюднили детальний перелік із 140 російських та закордонних деталей, знайдених усередині смертоносної зброї.

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Про це офіційно повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"ГУР МО України оприлюднює 140 російських та іноземних компонентів, ідентифікованих в балістичній ракеті 9М723 “Искандер-М”", — зазначили у відомстві. Розвідники також викрили "дані 35 підприємств, задіяних у кооперації з виробництва таких ракет, а також понад сотню їх посадових осіб та працівників".

Аналітики наголошують, що останнім часом Кремль зробив ставку саме на цей вид озброєння під час масованих обстрілів.

"В останні місяці ворог використовує балістичне озброєння як основний засіб своїх повітряних нападів у війні", — зауважують у ГУР.

Те, що окупанти б'ють по українських містах у темну пору доби, коли люди сплять, а сама ракета долітає до Києва за лічені хвилини, "свідчить про їх суто терористичний характер". У розвідці додають, що "така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах".

Окрім цього, фахівці зафіксували появу на фронті нових небезпечних модифікацій російського озброєння. Під час одного з літніх обстрілів Києва загарбники вперше вдарили модернізованими снарядами 9М723-2.

"Противник вперше застосував оновлені балістичні ракети 9М723-2, також відомі під умовною назвою “Искандер-1000”", — повідомили у відомстві, уточнивши, що ця розробка є частиною новітнього комплексу "Бора-М".

Завдяки більшому двигуну та адаптованій пусковій установці ця модифікація "здатна уражати цілі на відстані до 550 км", тоді як попередня версія 9М723-1 мала дальність лише 390 км. Водночас у розвідці констатують, що "решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська продовжують модернізувати безпілотні технології, створюючи нові виклики для української протиповітряної оборони у глибокому тилу. Днями фахівцям вдалося перехопити та ліквідувати специфічну повітряну ціль — далекобійний дрон-камікадзе "Герань-2" (Shahed), який транспортував у собі два менших FPV-квадрокоптери.



