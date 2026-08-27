Росіяни вперше кинули на столицю модернізований «Іскандер-1000»: що це означає

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Недилько Ксения
Воєнна розвідка України суттєво розширила базу даних щодо виготовлення російських балістичних ракет типу "Іскандер-М". На профільному порталі оприлюднили детальний перелік із 140 російських та закордонних деталей, знайдених усередині смертоносної зброї.
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Про це офіційно повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Аналітики наголошують, що останнім часом Кремль зробив ставку саме на цей вид озброєння під час масованих обстрілів.
Те, що окупанти б'ють по українських містах у темну пору доби, коли люди сплять, а сама ракета долітає до Києва за лічені хвилини, "свідчить про їх суто терористичний характер". У розвідці додають, що "така тактика націлена на залякування українців, примус до миру будь-якою ціною, а не на справедливих для України та цивілізованого світу умовах".
Окрім цього, фахівці зафіксували появу на фронті нових небезпечних модифікацій російського озброєння. Під час одного з літніх обстрілів Києва загарбники вперше вдарили модернізованими снарядами 9М723-2.
Завдяки більшому двигуну та адаптованій пусковій установці ця модифікація "здатна уражати цілі на відстані до 550 км", тоді як попередня версія 9М723-1 мала дальність лише 390 км. Водночас у розвідці констатують, що "решта частин ракети залишилася ідентичною до 9М723-1".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські
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