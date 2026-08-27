Россияне впервые бросили на столицу модернизированный "Искандер-1000": что это значит

Военная разведка Украины существенно расширила базу данных изготовления российских баллистических ракет типа "Искандер-М". На профильном портале был обнародован детальный перечень из 140 российских и зарубежных деталей, найденных внутри смертоносного оружия.

Иллюстративное фото

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"ГУР МО Украины обнародует 140 российских и иностранных компонентов, идентифицированных в баллистической ракете 9М723 "Искандер-М"", — отметили в ведомстве. Разведчики также разоблачили "данные 35 предприятий, задействованных в кооперации по производству таких ракет, а также более сотни их должностных лиц и работников".

Аналитики подчеркивают, что в последнее время Кремль сделал ставку именно на этот вид вооружения во время массовых обстрелов.

"В последние месяцы враг использует баллистическое вооружение как основное средство своих воздушных нападений в войне", — отмечают в ГУР.

То, что оккупанты бьют по украинским городам в темное время суток, когда люди спят, а сама ракета долетает в Киев за считанные минуты, "свидетельствует об их сугубо террористическом характере". В разведке добавляют, что "такая тактика нацелена на устрашение украинцев, принуждение к миру любой ценой, а не на справедливых для Украины и цивилизованного мира условиях".

Кроме того, специалисты зафиксировали появление на фронте новых опасных модификаций российского вооружения. Во время одного из летних обстрелов Киева захватчики впервые ударили модернизированными снарядами 9М723-2.

"Противник впервые применил обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием Искандер-1000", — сообщили в ведомстве, уточнив, что эта разработка является частью новейшего комплекса "Бора-М".

Благодаря большему двигателю и адаптированной пусковой установке эта модификация способна поражать цели на расстоянии до 550 км, тогда как предыдущая версия 9М723-1 имела дальность лишь 390 км. В то же время в разведке констатируют, что "остальные части ракеты остались идентичными до 9М723-1".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска продолжают модернизировать беспилотные технологии, создавая новые вызовы для украинской противовоздушной обороны в глубоком тылу. На днях специалистам удалось перехватить и ликвидировать специфическую воздушную цель — дальнобойный дрон-камикадзе "Герань-2" ( Shahed ), транспортировавший в себе два меньших FPV- квадрокоптера.



