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Нова небезпека для великих міст: ворожі далекобійні БпЛА доставляють FPV

Еволюція повітряного терору: окупанти почали запускати FPV-дрони «матками» типу «Герань-2»

27 серпня 2026, 11:36
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Недилько Ксения

Російські війська продовжують модернізувати безпілотні технології, створюючи нові виклики для української протиповітряної оборони у глибокому тилу. Днями фахівцям вдалося перехопити та ліквідувати специфічну повітряну ціль — далекобійний дрон-камікадзе "Герань-2" (Shahed), який транспортував у собі два менших FPV-квадрокоптери.

Нова небезпека для великих міст: ворожі далекобійні БпЛА доставляють FPV

БПЛА "Герань", що несе на собі два FPV-дрони

"Це не є новим явищем, — зазначають аналітики моніторингових каналів, аналізуючи знайдені уламки ворожої техніки, — раніше такі технології використовували для ураження цілей у прифронтових регіонах".

Фахівці наголошують, що раніше подібні схеми з безпілотниками-носіями фіксувалися здебільшого поблизу лінії зіткнення. Проте зараз окупанти намагаються масштабувати цей досвід на більші відстані. Експерти додають, що це лише питання часу, коли новіші модифікації на кшталт "Бандеролей" чи "Герань-4/5" почнуть масово доставляти аналогічні FPV-дрони вглиб країни.

Головна небезпека такого тандему полягає у зміні тактики використання та виборі специфічних об'єктів для ударів.

"Зрозуміло, що великої шкоди для будівель або складів вони не завдадуть", — зауважують монітори, вказуючи на відносно невелику вагу бойової частини стандартного FPV-дрона.

Через це аналітики припускають, що масивні капітальні споруди не стануть пріоритетом для таких систем. Натомість висока точність і маневреність малих безпілотників буде спрямована на легкозаймисті об'єкти: "Швидше за все вони будуть використовуватись для ураження заправок та нафтобаз, ймовірно в межах столиці та області".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в ніч на 27 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку по території України, застосувавши широкий арсенал озброєння. Російське оборонне відомство поспішило видати власну версію подій, запевняючи у високій точності своїх ударів по критичних об'єктах.



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