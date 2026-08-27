Новая опасность для крупных городов: вражеские дальнобойные БПЛА доставляют FPV

Российские войска продолжают модернизировать беспилотные технологии, создавая новые вызовы для украинской противовоздушной обороны в глубоком тылу. На днях специалистам удалось перехватить и ликвидировать специфическую воздушную цель — дальнобойный дрон-камикадзе "Герань-2" (Shahed), транспортировавший на себе два меньших FPV-квадрокоптера.

БПЛА "Герань", несущая на себе два FPV-дрона

"Это не новое явление, — отмечают аналитики мониторинговых каналов, анализируя найденные обломки вражеской техники, — ранее такие технологии использовали для поражения целей в прифронтовых регионах".

Специалисты отмечают, что ранее подобные схемы с беспилотниками-носителями фиксировались в основном вблизи линии столкновения. Однако сейчас оккупанты пытаются масштабировать этот опыт на больших расстояниях. Эксперты добавляют, что это лишь вопрос времени, когда более новые модификации типа "Бандеролей" или "Герань-4/5" начнут массово доставлять аналогичные FPV-дроны вглубь страны.

Главная опасность такого тандема заключается в изменении тактики использования и выборе специфических ударных объектов.

"Понятно, что большого вреда для зданий или складов они не нанесут", — отмечают мониторы, указывая на относительно небольшой вес боевой части стандартного FPV-дрона.

Поэтому аналитики предполагают, что массивные капитальные сооружения не станут приоритетом для таких систем. Высокая точность и маневренность малых беспилотников будет направлена на легковоспламеняющиеся объекты: "Скорее всего они будут использоваться для поражения заправок и нефтебаз, вероятно в пределах столицы и области".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 27 августа российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины, применив широкий арсенал вооружения. Российское оборонное ведомство поспешило выдать свою версию событий, уверяя в высокой точности своих ударов по критическим объектам.