Росіяни воюють з чіпсами та сухариками: чому є ризик не побачити «сметану та зелень» у магазинах
Росіяни воюють з чіпсами та сухариками: чому є ризик не побачити «сметану та зелень» у магазинах

7 квітня 2026, 16:12
Недилько Ксения

Ворожі безпілотники здійснили напад на логістичний об'єкт компанії Star Brands у Павлограді. Підприємство, що виробляє популярні бренди Flint, Big Bob та Chipster’s, постраждало від прямого влучання щонайменше двох дронів типу "шахед", тоді як ще кілька БпЛА вдалося знешкодити силам ППО.

Ілюстративне фото

Атака призвела до серйозних руйнувань: вогонь охопив значну площу, внаслідок чого було знищено близько 5 500 квадратних метрів території продуктового складу. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання.

Представники компанії наголосили, що людських жертв вдалося уникнути завдяки дотриманню правил безпеки.

"Обійшлося без постраждалих — працівники під час тривоги перебували в укритті. Рятувальники оперативно евакуювали людей і ліквідували займання", — повідомили на підприємстві.

Варто зауважити, що це вже третій випадок цілеспрямованої атаки на потужності Star Brands протягом останнього року. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків та вплив інциденту на подальші постачання продукції.

Росіяни воюють з чіпсами та сухариками: чому є ризик не побачити «сметану та зелень» у магазинах - фото 2
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки чергової жорстокої атаки російських окупантів на Нікополь. Ворожий FPV-дрон поцілив у звичайну міську маршрутку, що призвело до загибелі чотирьох осіб. Ще семеро постраждалих наразі перебувають під наглядом лікарів, а дев’ятьом громадянам надали допомогу безпосередньо на місці трагедії.



