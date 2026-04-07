Росіяни воюють з чіпсами та сухариками: чому є ризик не побачити «сметану та зелень» у магазинах

Ворожі безпілотники здійснили напад на логістичний об'єкт компанії Star Brands у Павлограді. Підприємство, що виробляє популярні бренди Flint, Big Bob та Chipster’s, постраждало від прямого влучання щонайменше двох дронів типу "шахед", тоді як ще кілька БпЛА вдалося знешкодити силам ППО.

Атака призвела до серйозних руйнувань: вогонь охопив значну площу, внаслідок чого було знищено близько 5 500 квадратних метрів території продуктового складу. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували займання.

Представники компанії наголосили, що людських жертв вдалося уникнути завдяки дотриманню правил безпеки.

"Обійшлося без постраждалих — працівники під час тривоги перебували в укритті. Рятувальники оперативно евакуювали людей і ліквідували займання", — повідомили на підприємстві.

Варто зауважити, що це вже третій випадок цілеспрямованої атаки на потужності Star Brands протягом останнього року. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків та вплив інциденту на подальші постачання продукції.

