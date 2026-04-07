Криваве «сафарі» РФ: Президент заявив про відповідь після атак на Нікополь та Херсон

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки чергової жорстокої атаки російських окупантів на Нікополь. Ворожий FPV-дрон поцілив у звичайну міську маршрутку, що призвело до загибелі чотирьох осіб. Ще семеро постраждалих наразі перебувають під наглядом лікарів, а дев’ятьом громадянам надали допомогу безпосередньо на місці трагедії.

Обстріл Нікополя

Глава держави наголосив, що Росія проводить цілеспрямований терор проти мирних мешканців прифронтових територій, згадавши нещодавній цинічний удар по ринку в Нікополі та щоденні атаки на Херсон.

"Коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико. Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі", — заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що безкарні вбивці завжди намагаються просуватися далі, тому їхня агресія є загрозою для всієї світової спільноти.

"Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя", — зауважив він, подякувавши всім партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

