RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон

Трагедия в Никополе: удар российского дрона по маршрутке унес жизни четырех человек

7 апреля 2026, 14:09
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях очередной жестокой атаки российских оккупантов на Никополь. Вражеский FPV-дрон попал в обычную городскую маршрутку, что привело к гибели четырех человек. Еще семь пострадавших находятся под наблюдением врачей, а девяти гражданам оказали помощь непосредственно на месте трагедии.

Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон

Обстрел Никополя

Глава государства подчеркнул, что Россия проводит целенаправленный террор против мирных жителей прифронтовых территорий, вспомнив о недавнем циничном ударе по рынку в Никополе и ежедневных атаках на Херсон.

"Когда каждый день происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико. Такого не должно быть ни здесь, в Европе, ни где бы то ни было в мире", — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что безнаказанные убийцы всегда пытаются продвигаться дальше, поэтому их агрессия представляет угрозу всему мировому сообществу.

"Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем совместно, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни", — отметил он, поблагодарив всех партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.

Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2
Кровавое «сафари» РФ: Президент заявил об ответе после атак на Никополь и Херсон - фото 2

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о заключении стратегического партнерства между японской корпорацией Terra Drone и украинским разработчиком ударных беспилотников Amazing Drones. В Москве заявили, что расценивают этот шаг как угрозу своей безопасности.



