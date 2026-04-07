Россияне воюют с чипсами и сухариками: почему есть риск не увидеть "сметану и зелень" в магазинах

Вражеские беспилотники совершили нападение на логистический объект компании Star Brands в Павлограде. Предприятие, производящее популярные бренды Flint, Big Bob и Chipster's, пострадало от прямого попадания по меньшей мере двух дронов типа "шахед", тогда как еще несколько БПЛА удалось обезвредить силам ПВО.

Атака привела к серьезным разрушениям: огонь охватил значительную площадь, в результате чего было уничтожено около 5500 квадратных метров территории продуктового состава. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Представители компании подчеркнули, что человеческих жертв удалось избежать благодаря соблюдению правил безопасности.

"Обошлось без пострадавших — работники во время тревоги находились в укрытии. Спасатели оперативно эвакуировали людей и ликвидировали возгорание", — сообщили на предприятии.

Следует заметить, что это уже третий случай целенаправленной атаки на мощности Star Brands за последний год. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба и влияние инцидента на дальнейшие поставки продукции.





