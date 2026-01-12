Росіяни вигадали нову тактику на фронті, щоб перемогти: вона може спрацювати

Протягом 2025 року Росія суттєво скоротила використання танків на фронті через виснаження запасів бронетехніки та все частіше покладається на піхотну тактику. При цьому російська армія продовжує шукати способи адаптувати танки до умов війни, де небо фактично контролюють дрони. Про це пише Forbes.

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

Раніше на полі бою вже фіксували різні спроби захистити бронетехніку – так звані танки з "мангалами", "черепахи", "сараї", "дикобрази" та "кульбаби". Однак усі ці рішення стосувалися переважно пасивного захисту. Набагато складніше, як зазначає видання, розробити ефективну тактику застосування самих танків із мінімальними втратами. Схоже, цю схему російські військові почали тестувати.

Автор публікації звертає увагу на заяви Міноборони РФ, де згадується нова тактика – використання бойової пари танків під прямим прикриттям безпілотників. Згідно з описом, один танк робить швидкий маневр у бік українських позицій, тоді як другий залишається на дистанції та забезпечує вогневу підтримку. Потім машини змінюються ролями. Усі дії контролюються з повітря дронами, які ведуть розвідку та коригують вогонь.

Forbes зазначає, що подібний "напівпартизанський" підхід різко відрізняється від класичної радянської доктрини, що ґрунтується на масованих артобстрілах і подальшому введенні в бій великих бронетанкових з'єднань. В умовах сучасної війни така схема не працює: дрони швидко виявляють скупчення техніки, після чого вона знищується артилерією і безпілотниками сторони, що обороняється.

Нова тактика частково вирішує проблему виявлення, оскільки одиночні танки помітити складніше. Однак при цьому Росія втрачає головну перевагу – чисельну та ударну перевагу на конкретній ділянці фронту.

Незважаючи на обмеження, видання вважає, що у короткостроковій перспективі ця схема може дати Москві певні вигоди. Танки здатні посилити вогневу міць піхоти та прискорити просування. Водночас, Сили оборони України вже не раз демонстрували високу адаптивність, тому ефективність нової тактики може виявитися недовгою.

