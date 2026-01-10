Путин не зря так переживает: какой сигнал от США получило окружение диктатора

Год только начался, а в мире уже происходит ряд событий, которые вряд ли кто-то мог спрогнозировать и которые болезненно могут сказаться на России. Если "упадет" Иран, если разберутся с Венесуэлой и теневым танкерным флотом – есть ли вероятность, что наступит момент, когда российскому диктатору Путину придется сворачивать свою "СВО" и договаривать о компромиссном решении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Никакой мирный план Путин принимать не будет

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что Владимир Путин не примет никаких мирных планов. Он будет стараться воевать до конца.

"Но самим фактом захвата танкера Marinera американцы показывают окружению Путина, что они безболезненно могут убрать Путина и тогда у них откроется "окно возможностей". Им самим ничего не будет. Поэтому Путин так и нервничает. Соответственно Путин ничего принимать не будет. Он скорее страну разрушит до основания, чем будет принимать предложение Трампа. Ведь в таком случае его ждет не только политическая, но и физическая смерть. Он чётко это понимает", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается тех действий, которые делает Трамп, то это не столько касается России, сколько чисто доминирования на нефтяном рынке.

"И власти США защищают интересы, в первую очередь, американских производителей нефти. Следовательно, Трампу не нужно, чтобы цена на нефть сильно проседала. И поскольку себестоимость добычи нефти в США тоже достаточно высока – где-то 35-50 долларов, то, соответственно, для того, чтобы поддерживать такую высокую цену на нефть, американцы будут убирать россиян с нефтяного рынка. В принципе они это и делают", – резюмировал Тарас Загородний.

Путин не знает, что для него хуже

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что тактика Владимира Путина неизменна. Несмотря на весь ряд событий, которые произошли в начале 2026 года, он будет тянуть время.

По словам эксперта, Трампу, а точнее его советникам, это понятно.

"Мы же знаем, что мирные предложения от Америки, уже согласованные с Украиной, находятся в Москве. Дальше шаг за ними, мы больше ничего сделать не можем. Американцы это отлично понимают и вытеснили из ситуации все, что могли. Более того, им нет смысла "сливать" Украину совсем. Каков интерес Америки в том, чтобы просто отдать Украину России, как пишут наши конспирологи о разделе мира? То есть сейчас все зависит от Путина. У него еще есть несколько месяцев, чтобы показывать силу: пытаться усадить нас в полный блекаут, попытаться завоевать еще какие-то клочки земли. Но всем понятно, что это предел", – отметил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий говорит, даже, если представить, что уедет из Украины еще полтора-два миллиона человек из-за этих блекаутов, будет гуманитарная катастрофа среднего уровня, но россияне должны знать, что мы уже живем в таком режиме, что с помощью европейцев, даже при нашей нелепой власти, на Сомали мы не превратимся. Будем существовать. Для ведения боевых действий это неприятно, но не катастрофически.

"Наши военные находятся в гораздо худших условиях, чем люди в замерзающем тылу. Что касается логистики – есть множество проделанных вариантов. У нас и собственный опыт огромен, и европейцы помогают, поэтому до весны мы продержимся. А что Путин будет делать дальше? Денег у него становится все меньше. Если "упадет" Иран, если разберутся с Венесуэлой и теневым танкерным флотом – настанет момент, когда выход из войны с такими потерями станет для него серьезным вызовом. В этом и есть вся проблема: он не знает, что для него хуже – продолжать ли эту войну или выходить из нее", – констатировал эксперт.

