Путін не дарма так переживає: який сигнал від США отримало оточення диктатора

Рік тільки розпочався, а у світі вже відбувається низка подій, які навряд чи хтось міг спрогнозувати і які боілсно можуть позначитися на Росії. Якщо "впаде" Іран, якщо розберуться з Венесуелою та тіньовим танкерним флотом – чи є вірогідність, що настане момент, коли російському диктатору Путіну доведеться згортати свою "СВО" і таки домовляти про компромісне рішення? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Жодний мирний план Путін приймати не буде

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Володимир Путін не прийме жодних мирних планів. Він намагатиметься воювати до кінця.

"Але самим фактом захоплення танкера Marinera американці показують оточенню Путіна, що вони безболісно можуть прибрати Путіна і тоді у них відкриється вікно можливостей. Їм самим нічого не буде. Тому Путін так і нервує. Відповідно Путін нічого не прийматиме. Він швидше країну зруйнує вщент, ніж прийматиме пропозицію Трампа. Адже в такому разі на нього чекає не лише політична, а й фізична смерть. Він чітко це розуміє", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо тих дій, які робить Трамп, то це не так стосується Росії, як чисто домінування на нафтовому ринку.

"І влада США захищає інтереси, насамперед, американських виробників нафти. Отже, Трампу не потрібно, щоби ціна на нафту сильно просідала. І оскільки собівартість видобутку нафти в США теж досить висока – десь 35-50 доларів, то відповідно для того, щоб підтримувати таку високу ціну на нафту, американці прибиратимуть росіян з нафтового ринку. У принципі, вони це і роблять", – резюмував Тарас Загородній.

Путін не знає, що для нього гірше

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, тактика Володимира Путіна незмінна. Незважаючи на всю низку подій, які сталися на початку 2026 року він буде тягнути час.

За словами експерт, Трампу, а точніше його радникам, це зрозуміло.

"Ми ж знаємо, що мирні пропозиції від Америки, вже узгоджені з Україною, перебувають у Москві. Далі крок за ними, ми більше вже нічого зробити не можемо. Американці це чудово розуміють і витиснули з ситуації все, що могли. Більш того, їм немає сенсу "зливати" Україну зовсім. Який інтерес Америки в тому, щоб просто віддати Україну Росії, як пишуть наші конспірологи про "розподіл світу"? Тобто зараз усе залежить від Путіна. У нього ще є декілька місяців, щоб показувати силу: намагатися посадити нас у повний блекаут, спробувати завоювати ще якісь клаптики землі. Але всім зрозуміло, що це межа", – зазначив політтехнолог.

Олексій Голобуцький говорить, навіть, якщо уявити, що поїде з України ще півтора-два мільйони людей через ці блекаути, буде гуманітарна катастрофа середнього рівня, але ж росіяни мусять знати, що ми вже живемо в такому режимі, що з допомогою європейців, навіть при нашій безглуздій владі, на Сомалі ми не перетворимося. Будемо існувати. Для ведення бойових дій це неприємно, але не катастрофічно.

"Наші військові перебувають у значно гірших умовах, ніж люди в тилу, що замерзатимуть. Що стосується логістики – є безліч пророблених варіантів. У нас і власний досвід величезний, і європейці допомагають, тому до весни ми протримаємось. А, що Путін буде робити далі? Грошей у нього стає все менше. Якщо "впаде" Іран, якщо розберуться з Венесуелою та тіньовим танкерним флотом – цілком настане момент, коли вихід із війни з такими втратами стане для нього серйозним викликом. У цьому і є вся проблема: він не знає, що для нього гірше – продовжувати цю війну чи виходити з неї", – констатував експерт.

