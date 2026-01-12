logo

Россияне придумали новую тактику на фронте, чтобы победить: она может сработать
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне придумали новую тактику на фронте, чтобы победить: она может сработать

Вместо массированных атак армия РФ переходит к «парной» схеме применения танков при поддержке беспилотников

12 января 2026, 10:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В течение 2025 года Россия существенно сократила использование танков на фронте из-за истощения запасов бронетехники и все чаще полагается на пехотную тактику. При этом российская армия продолжает искать способы адаптировать танки к условиям войны, в которой небо фактически контролируют дроны. Об этом пишет Forbes.



Танкеры РФ. Фото: из открытых источников

Ранее на поле боя уже фиксировали различные попытки защитить бронетехнику – так называемые танки с "мангалами", "черепахи", "сараи", "дикобразы" и "одуванчики". Однако все эти решения касались в основном пассивной защиты. Гораздо сложнее, как отмечает издание, разработать эффективную тактику применения самих танков с минимальными потерями. Похоже, такую схему российские военные начали тестировать.

Автор публикации обращает внимание на заявления Минобороны РФ, где упоминается новая тактика – использование боевой пары танков под прямым прикрытием беспилотников. Согласно описанию, один танк совершает быстрый маневр в сторону украинских позиций, в то время как второй остается на дистанции и обеспечивает огневую поддержку. Затем машины меняются ролями. Все действия контролируются с воздуха дронами, которые ведут разведку и корректируют огонь.

Forbes отмечает, что подобный "полупартизанский" подход резко отличается от классической советской доктрины, основанной на массированных артобстрелах и последующем вводе в бой крупных бронетанковых соединений. В условиях современной войны такая схема не работает: дроны быстро выявляют скопление техники, после чего она уничтожается артиллерией и беспилотниками обороняющейся стороны.

Новая тактика частично решает проблему обнаружения, поскольку одиночные танки заметить сложнее. Однако при этом Россия теряет главное преимущество – численное и ударное превосходство на конкретном участке фронта.

Несмотря на ограничения, издание считает, что в краткосрочной перспективе эта схема может дать Москве определенные выгоды. Танки способны усилить огневую мощь пехоты и ускорить продвижение. В то же время Силы обороны Украины уже не раз демонстрировали высокую адаптивность, поэтому эффективность новой тактики может оказаться недолгой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин не зря так переживает: какой сигнал от США получило окружение диктатора.




Источник: https://www.forbes.com/sites/vikrammittal/2026/01/11/russia-adopts-new-tank-tactics-in-unlikely-push-to-break-stalemate/

