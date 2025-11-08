Росіяни вдарили по Полтавщині: Кременчук повністю знеструмлений

У ніч проти 8 листопада російські війська здійснили черговий масований напад на Полтавську область. Метою окупантів стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Масована атака РФ на Полтавщину – Кременчук без світла, Горішні Плавні в режимі НС

Найбільше постраждав Кременчук – після обстрілу місто залишилося без електроенергії. Міський голова Віталій Малецький у своїх соцмережах повідомив, що нині енергетики спільно з обласною військовою адміністрацією з’ясовують масштаби пошкоджень.

Попри повну відсутність електрики, у місті працюють усі комунальні та аварійні служби. Влада вживає заходів, аби забезпечити роботу систем водопостачання, водовідведення та опалення. Також у Кременчуці розгортають пункти незламності. Через знеструмлення електротранспорт не курсує, тому на маршрути виведено додаткові автобуси.

У Полтавській ОВА підтвердили, що удари завдано по енергетичних об’єктах. Одна людина отримала поранення, їй надають медичну допомогу. В області запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень світла.

Складна ситуація спостерігається й у Горішніх Плавнях Кременчуцького району. Через руйнування енергетичної інфраструктури місто залишилося без електропостачання, запроваджено режим надзвичайної ситуації. Комунальники вже готують системи до відновлення подачі води, тепла та каналізації.

Водночас швидке повернення електрики поки що не прогнозується – пошкоджено об’єкти, які живили місто. Енергетики працюють над усуненням аварій і пошуком можливостей для проведення ремонтних робіт.

Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню масовану атаку по енергосистемі України: "На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків. Досі не під санкціями атомна енергетика Росії, досі російський ВПК отримує західну мікроелектроніку, більше тиску має бути й по торгівлі нафтою та газом. Розраховуємо на відповідні рішення Америки, Європи, країн "сімки"".

