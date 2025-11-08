Россияне ударили по Полтавщине: Кременчуг полностью обесточен

В ночь на 8 ноября российские войска совершили очередное массированное нападение на Полтавскую область. Целью окупантов стали объекты энергетической инфраструктуры.

Массированная атака РФ на Полтавщину - Кременчуг без света

Больше всего пострадал Кременчуг – после обстрела город остался без электроэнергии. Мэр Виталий Малецкий в своих соцсетях сообщил , что в настоящее время энергетики совместно с областной военной администрацией выясняют масштабы повреждений.

Несмотря на полное отсутствие электричества, в городе работают все коммунальные и аварийные службы. Власти принимают меры, чтобы обеспечить работу систем водоснабжения, водоотвода и отопления. Также в Кременчуге разворачивают пункты несокрушимости. Из-за обесточения электротранспорт не курсирует, поэтому на маршруты выведены дополнительные автобусы.

В Полтавской ОВ подтвердили , что удары нанесены по энергетическим объектам. Один человек получил ранения, ему оказывают медицинскую помощь. В области введены специальные графики аварийных отключений света.

Сложная ситуация наблюдается и в Горишних Плавнях Кременчугского района. Из-за разрушения энергетической инфраструктуры город остался без электроснабжения, введен режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики уже готовят системы к восстановлению подачи воды, тепла и канализации.

В то же время скорый возврат электричества пока не прогнозируется – повреждены объекты, которые питали город. Энергетики работают над устранением аварий и поиском возможностей для проведения ремонтных работ.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку по энергосистеме Украины: "На каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений. До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор по торговле нефтью и газом.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в результате попадания российского дрона в жилой дом в Днепре погибла женщина, а 10 человек получили тяжелые травмы.