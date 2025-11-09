Росіяни вдарили по підстанціях двох АЕС – Хмельницька та Рівненська станції знизили виробництво – МАГАТЕ

В ніч на 8 листопада російські війська завдали ударів по підстанціях, що живлять дві діючі атомні електростанції України – Хмельницьку та Рівненську.

Росія вдарила по підстанціях АЕС – Хмельницька та Рівненська станції знизили виробництво

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X.

"Під час сьогоднішніх атак росія знову обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ці неприйнятні ризики", – заявив Сибіга.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), після атаки обидві станції були змушені знизити виробництво електроенергії через пошкодження критично важливої для ядерної безпеки інфраструктури.

"Ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною під час військового конфлікту. Генеральний директор Рафаель Гроссі повторює необхідність стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

В агентстві наголосили, що ситуація ще раз демонструє надзвичайну вразливість українських атомних об’єктів та енергосистеми в умовах війни.

