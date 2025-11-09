logo_ukra

Росіяни вдарили по підстанціях двох АЕС – Хмельницька та Рівненська станції знизили виробництво – МАГАТЕ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вдарили по підстанціях двох АЕС – Хмельницька та Рівненська станції знизили виробництво – МАГАТЕ

Після вчорашньої нічної атаки на енергетичну інфраструктуру, що забезпечує ядерну безпеку, дві українські АЕС змушені були скоротити генерацію. Україна закликає МАГАТЕ до термінової реакції.

9 листопада 2025, 17:00
Автор:
avatar

Проніна Аня

В ніч на 8 листопада російські війська завдали ударів по підстанціях, що живлять дві діючі атомні електростанції України – Хмельницьку та Рівненську.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X.

"Під час сьогоднішніх атак росія знову обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія навмисно ставить під загрозу ядерну безпеку в Європі. Ми закликаємо до термінового скликання засідання Ради керуючих МАГАТЕ для реагування на ці неприйнятні ризики", – заявив Сибіга.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), після атаки обидві станції були змушені знизити виробництво електроенергії через пошкодження критично важливої для ядерної безпеки інфраструктури.

"Ядерна безпека в Україні залишається вкрай нестабільною під час військового конфлікту. Генеральний директор Рафаель Гроссі повторює необхідність стриманості для підтримки ядерної безпеки та уникнення аварії із серйозними радіологічними наслідками", – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

В агентстві наголосили, що ситуація ще раз демонструє надзвичайну вразливість українських атомних об’єктів та енергосистеми в умовах війни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що На Харківщині тривають масштабні відновлювальні роботи після чергової масованої атаки Росії по енергетичній інфраструктурі. Через руйнування без світла, водо- та теплопостачання залишаються близько 100 тисяч абонентів. Масштаб руйнувань значний, для запуску обладнання потрібен час, зазаначають фахівці. 



