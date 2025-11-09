Россияне ударили по подстанциям двух АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство – МАГАТЭ

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли удары по подстанциям, питающим две действующие атомные электростанции Украины – Хмельницкую и Ровенскую.

Россия ударила по подстанциям АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

"Во время сегодняшних атак россия вновь обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприятия".

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после атаки обе станции были вынуждены снизить производство электроэнергии из-за повреждения критически важной для ядерной безопасности инфраструктуры.

"Ядерная безопасность в Украине остается крайне нестабильной во время военного конфликта. Генеральный директор Рафаэль Гросси повторяет необходимость сдержанности для поддержки ядерной безопасности и избегания аварии с серьезными радиологическими последствиями", – говорится в сообщении МАГАТЭ.

В агентстве подчеркнули, что ситуация еще раз демонстрирует чрезвычайную уязвимость украинских атомных объектов и энергосистемы в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области продолжаются масштабные восстановительные работы после очередной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Из-за разрушений без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов. Масштаб разрушений значителен, для запуска оборудования требуется время, отмечают специалисты.