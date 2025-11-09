logo

BTC/USD

103013

ETH/USD

3509.59

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне ударили по подстанциям двух АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство – МАГАТЭ
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне ударили по подстанциям двух АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство – МАГАТЭ

После вчерашней ночной атаки на энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую ядерную безопасность, две украинские АЭС вынуждены были сократить генерацию. Украина призывает МАГАТЭ к срочной реакции.

9 ноября 2025, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Аня

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли удары по подстанциям, питающим две действующие атомные электростанции Украины – Хмельницкую и Ровенскую.

Россияне ударили по подстанциям двух АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство – МАГАТЭ

Россия ударила по подстанциям АЭС – Хмельницкая и Ровенская станции снизили производство

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети X.

"Во время сегодняшних атак россия вновь обстреляла подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Это были не случайные, а хорошо спланированные удары. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. Мы призываем к срочному созыву заседания Совета управляющих МАГАТЭ для реагирования на эти неприятия".

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после атаки обе станции были вынуждены снизить производство электроэнергии из-за повреждения критически важной для ядерной безопасности инфраструктуры.

"Ядерная безопасность в Украине остается крайне нестабильной во время военного конфликта. Генеральный директор Рафаэль Гросси повторяет необходимость сдержанности для поддержки ядерной безопасности и избегания аварии с серьезными радиологическими последствиями", – говорится в сообщении МАГАТЭ.

В агентстве подчеркнули, что ситуация еще раз демонстрирует чрезвычайную уязвимость украинских атомных объектов и энергосистемы в условиях войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что в Харьковской области продолжаются масштабные восстановительные работы после очередной массированной атаки России по энергетической инфраструктуре. Из-за разрушений без света, водо- и теплоснабжения остаются около 100 тысяч абонентов. Масштаб разрушений значителен, для запуска оборудования требуется время, отмечают специалисты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости