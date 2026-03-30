Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни в шоці: Сили Оборони зробили нові ураження
НОВИНИ

Росіяни в шоці: Сили Оборони зробили нові ураження

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих об’єктах росіян — під ураження потрапили ППО, промисловість і військова логістика

30 березня 2026, 15:03
Ткачова Марія

Сили оборони України продовжують системно знищувати військову інфраструктуру та логістику російських окупантів. За останню добу під ураження потрапили одразу кілька важливих об’єктів противника.

Удар Сил Оборони по російському ППО та військовій логістиці

Зокрема, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" — одного з ключових елементів російської протиповітряної оборони.

Також ударів завдали по Алчевському металургійному комбінату на окупованій Луганщині, який, за даними української сторони, залучений до виробництва боєприпасів великого калібру. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Окремо зафіксовано ураження військового ешелону окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Крім того, українські сили завдали ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника. Зокрема, у районі Гуляйполя на Запоріжжі було уражено пункт управління безпілотниками, а в Бєлгородській області РФ — район скупчення особового складу.

Також повідомляється про ураження в районах Березового на Дніпропетровщині, Басівки на Сумщині та Гуляйполя.

Втрати противника та масштаби пошкоджень наразі уточнюються, однак наявні матеріали об’єктивного контролю підтверджують точність ударів.

Українські військові зазначають, що подібні операції спрямовані на послідовне виснаження бойових можливостей російської армії та руйнування її тилової інфраструктури.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Покровському напрямку російські війська продовжують штурмові дії, намагаючись прорвати українську оборону та закріпитися на нових рубежах. Ситуація залишається напруженою.
Під час однієї з атак противник висунувся малими групами у напрямку позицій суміжних підрозділів 14-ї бригади Національної гвардії України. Оператори ударних безпілотників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ оперативно виявили рух ворога та завдали ударів по цілях.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/36698
