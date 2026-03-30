Росіяни в шоці: Сили Оборони зробили нові ураження

Сили оборони України продовжують системно знищувати військову інфраструктуру та логістику російських окупантів. За останню добу під ураження потрапили одразу кілька важливих об’єктів противника.

Удар Сил Оборони по російському ППО та військовій логістиці

Зокрема, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" — одного з ключових елементів російської протиповітряної оборони.

Також ударів завдали по Алчевському металургійному комбінату на окупованій Луганщині, який, за даними української сторони, залучений до виробництва боєприпасів великого калібру. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Окремо зафіксовано ураження військового ешелону окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Крім того, українські сили завдали ударів по пунктах управління та районах зосередження живої сили противника. Зокрема, у районі Гуляйполя на Запоріжжі було уражено пункт управління безпілотниками, а в Бєлгородській області РФ — район скупчення особового складу.

Також повідомляється про ураження в районах Березового на Дніпропетровщині, Басівки на Сумщині та Гуляйполя.

Втрати противника та масштаби пошкоджень наразі уточнюються, однак наявні матеріали об’єктивного контролю підтверджують точність ударів.

Українські військові зазначають, що подібні операції спрямовані на послідовне виснаження бойових можливостей російської армії та руйнування її тилової інфраструктури.

