Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру и логистику российских окупантов. За последние сутки под поражение попали сразу несколько важных объектов противника.

Удар Сил Обороны по российскому ПВО и военной логистике

В частности, в районе поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" — одного из ключевых элементов российской противовоздушной обороны.

Также удары нанесли по Алчевскому металлургическому комбинату на оккупированной Луганщине, который, по данным украинской стороны, привлечен к производству боеприпасов большого калибра. После попадания на территории предприятия загорелся масштабный пожар.

Отдельно зафиксировано поражение военного эшелона окупантов в районе Новосветловки Луганской области.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы противника. В частности, в районе Гуляйполя в Запорожье был поражен пункт управления беспилотниками, а в Белгородской области РФ — район скопления личного состава.

Также сообщается о поражениях в районах Березового на Днепропетровщине, Басовке Сумской области и Гуляйполя.

Потери противника и масштабы повреждений уточняются, однако имеющиеся материалы объективного контроля подтверждают точность ударов.

Украинские военные отмечают, что подобные операции направлены на последовательное истощение боевых возможностей русской армии и разрушение ее тыловой инфраструктуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Покровском направлении российские войска продолжают штурмовые действия, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых рубежах. Ситуация остается напряженной.

Во время одной из атак противник выдвинулся малыми группами в направлении позиций сопредельных подразделений 14-й бригады Национальной гвардии Украины. Операторы ударных беспилотников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в составе 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ оперативно обнаружили движение врага и нанесли удары по целям.

