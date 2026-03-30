Россияне в шоке: Силы Обороны произвели новые поражения

Ткачова Марія
Силы обороны Украины продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру и логистику российских окупантов. За последние сутки под поражение попали сразу несколько важных объектов противника.
Удар Сил Обороны по российскому ПВО и военной логистике
В частности, в районе поселка Гвардейское во временно оккупированном Крыму подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" — одного из ключевых элементов российской противовоздушной обороны.
Также удары нанесли по Алчевскому металлургическому комбинату на оккупированной Луганщине, который, по данным украинской стороны, привлечен к производству боеприпасов большого калибра. После попадания на территории предприятия загорелся масштабный пожар.
Отдельно зафиксировано поражение военного эшелона окупантов в районе Новосветловки Луганской области.
Кроме того, украинские силы нанесли удары по пунктам управления и районам сосредоточения живой силы противника. В частности, в районе Гуляйполя в Запорожье был поражен пункт управления беспилотниками, а в Белгородской области РФ — район скопления личного состава.
Также сообщается о поражениях в районах Березового на Днепропетровщине, Басовке Сумской области и Гуляйполя.
Потери противника и масштабы повреждений уточняются, однако имеющиеся материалы объективного контроля подтверждают точность ударов.
Украинские военные отмечают, что подобные операции направлены на последовательное истощение боевых возможностей русской армии и разрушение ее тыловой инфраструктуры.