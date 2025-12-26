У Росії стрімко зростають масштаби фінансового шахрайства, і тепер це визнають навіть самі російські медіа. За їхніми даними, лише за один рік громадяни РФ передали шахраям близько 400 мільярдів рублів.

Росіяни задонатили українським шахраям більше, ніж своїй армії

У перерахунку це приблизно п’ять мільярдів доларів — сума, яка співмірна з бюджетами цілих галузей або регіонів. При цьому йдеться не про окремі випадки, а про масове явище, яке у російських джерелах уже називають "тотальною деградацією суспільства".

Російські пропагандистські ресурси пов’язують зростання кількості афер із так званою "довірливістю громадян". Однак масштаби проблеми вказують на глибшу кризу — відсутність елементарної фінансової безпеки, критичного мислення та ефективної роботи державних інститутів.

Особливо показово, що в самих росЗМІ з’являються припущення: значна частина цих коштів могла опинитися за межами Росії. Пропагандисти навіть заявляють, що гроші нібито могли бути використані для фінансування Збройних сил України — без жодних доказів, але з очевидною істерикою.

Водночас у матеріалах визнається: сума, яку росіяни добровільно віддали шахраям, у рази перевищує всі обсяги "гуманітарної допомоги", яку російські волонтерські ініціативи збирають для армії. Фактично йдеться про паралельну економіку, яка існує поза контролем держави.

Експерти зазначають, що така ситуація є прямим наслідком війни, ізоляції, зростання бідності та тотальної недовіри в суспільстві. На тлі падіння доходів, страху й пропаганди люди стають легкою здобиччю для аферистів.

Таким чином, оприлюднені цифри — це не просто статистика злочинів, а показник системної деградації фінансової, соціальної та інформаційної сфери в Росії.

