В России стремительно растут масштабы финансового мошенничества, и теперь признают это даже сами российские медиа. По их данным, всего за один год граждане РФ передали мошенникам около 400 миллиардов рублей.

Россияне задонатили украинским мошенникам больше, чем своей армии

В пересчете это примерно пять миллиардов долларов — сумма, соразмерная бюджетам целых отраслей или регионов. При этом речь идет не об частных случаях, а о массовом явлении, которое в российских источниках уже называют "тотальной деградацией общества".

Российские пропагандистские ресурсы связывают рост количества афер с так называемой "доверчивостью граждан". Однако масштабы проблемы указывают на более глубокий кризис — отсутствие элементарной финансовой безопасности, критического мышления и эффективной работы государственных институтов.

Особенно показательно, что в самих росСМИ появляются предположения: значительная часть этих средств могла оказаться за пределами России. Пропагандисты даже заявляют, что деньги якобы могли быть использованы для финансирования Вооруженных сил Украины — без доказательств, но с очевидной истерикой.

В то же время, в материалах признается: сумма, которую россияне добровольно отдали мошенникам, в разы превышает все объемы "гуманитарной помощи", которую российские волонтерские инициативы собирают для армии. Фактически речь идет о параллельной экономике, которая существует вне контроля государства.

Эксперты отмечают, что такая ситуация — прямое следствие войны, изоляции, роста бедности и тотального недоверия в обществе. На фоне падения доходов, страха и пропаганды люди становятся легкой добычей для аферистов.

Таким образом, обнародованные цифры это не просто статистика преступлений, а показатель системной деградации финансовой, социальной и информационной сферы в России.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский диктатор Владимир Путин способен сорвать любые мирные договоренности не по невыгодным условиям или политическим рискам, а по абсолютно иррациональным причинам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью журналистке Новости.LIVE.