Росіяни в паніці: по чому вдарили безпілотники в Росії серед білого дня

Невідомі ударні безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвєєв Курган Ростовської області РФ. На опублікованих відео видно густий дим від спалаху та проліт дронів. Також на відео чути крики місцевих жителів, які явно не очікували на прильоти дронів серед білого дня, вважаючи, що війна їх не сосниться.

Дрони атакували нафтобазу в Ростовській області РФ. Фото: з відкритих джерел

"У селищі Матвєєв Курган Ростовської області БПЛА атакували, ймовірно, нафтобазу. Раніше в районі пролетіли як мінімум два безпілотники", — йдеться у місцевих пабліках.

Повідомляється, що нафтобаза "Матвєєв-Курган" з 1955 року забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

"У Матвєєво-Курганському районі в ході відбиття повітряної атаки знищено три дрони. У селищі пошкоджено скління, фасади та покрівля кількох житлових будинків, а також 5 автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня невідомі безпілотники атакували "ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод" у місті Котове Волгоградської області РФ. Внаслідок атаки на території підприємства виникли пожежі. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Губернатор зазначив, що у Котовському районі внаслідок "падіння уламків збитих БПЛА сталося спалах на об'єктах паливно-енергетичного комплексу".

