Россияне в панике: по чему ударили беспилотники в РФ сред белого дня

Неопознанные ударные беспилотники атаковали нефтебазу в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ. На опубликованных видео видно густой дым от возгорания и пролет дронов. Также на видео слышны крики местных жителей, которые явно не ожидали прилеты дронов сред белого дня, полагая, что война их не соснется.

Дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ. Фото: из открытых источников

"В поселке Матвеев Курган Ростовской области БПЛА атаковали, вероятно, нефтебазу. Ранее в районе пролетели как минимум два беспилотника", — говорится в местных пабликах.

Сообщается, что нефтебаза "Матвеев-Курган" с 1955 года обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю ГСМ через собственные АЗС.

"В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три дрона. В поселке повреждены остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей. Информация о пострадавших уточняется", — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, в ночь на 9 октября неопознанные беспилотники атаковали "ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод" в городе Котово Волгоградской области РФ. В результате атаки на территории предприятия возникли пожары. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что в Котовском районе в результате "падения обломков сбитых БпЛА произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса".

